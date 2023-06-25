Bedelli askerlik ne kadar oldu, yeni ücretler açıklandı mı, 2023 yılı zamlı bedelli askerlik ücretleri belli oldu mu soruları merakla cevap arıyor.

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik ücreti, henüz vatani görevlerini yapmayan kişilerin dikkatini çeken bir konudur. Bedelli askerlik ücreti, dönem dönem güncellenir ve pek çok vatandaş Temmuz 2023 döneminden itibaren bedelin ne kadar olacağını merak etmektedir. İşte, 2023 Temmuz bedelli askerlik ücretleri hakkında güncel durum:

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan katsayı genelgesiyle birlikte memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 30 zam yapılması kararlaştırıldı. Bu genelgeye göre, bedelli askerlik ücreti de Ocak-Temmuz dönemi için 104.084 TL olarak belirlendi.

Bu durumda, 2023 yılında bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 104.084 TL olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz yılın Temmuz-Aralık dönemi için ise bedelli askerlik ücreti 80.064 TL idi.

Bedelli askerlik başvuruları, askerlik şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvurusunu tamamlayan adaylar için ödeme süreci hemen başlamaktadır.

Bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayında yapılacak olan memur maaşı zammından sonra kesinlik kazanacaktır. Bu konuyla ilgili olarak bilgiler geldikçe, haberlerimizde yer vermeye devam edeceğiz.