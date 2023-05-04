BİSU battı mı? İflas iddiaları doğru mu?

BİSU iflas mı etti, battı mı, kapandı mı soruları son günlerde merakla soruluyor. Damacana su ile başlayarak hızlı market siparişi işine de giriş yapan BİSU, son günlerde sipariş vermek isteyenlerin beklentilerini karşılayamıyor. Uygulamalar üzerinden sipariş vermek isteyenler karşılarında beklemedikleri ekranlar görüyor. Çünkü market veya su siparişleri verilemiyor. Hal böyle olunca da vatandaşlar doğal olarak, "BİSU iflas mı etti? BİSU battı mı, kapandı mı, neler oldu?" sorularını merakla sormaya başladı.

BİSU İFLAS MI ETTİ?

BİSU iflas mı etti veya BİSU battı mı sorularına şirketten gelen açıklama cevap oldu. Geçtiğimiz ay 100 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alan BiSU, ödeyemediği borçları sebebiyle iflas etmemek üzere konkordato ilan etti. Şirket tarafından yayınlanan resmi açıklamada, bu kararla birlikte sadece İstanbul’da faaliyet gösteren hızlı market hizmetinin de geçici bir süreliğine durdurulduğu belirtildi. Konkordato dahilinde girişimin tüm borçlarının yapılandırılması ve borçlulara aşamalı olarak ödeme yapılması hedefleniyor.

BİSU

BiSU’nun konkordato ilan etmesiyle birlikte kullanıcılardan şikayetler yükselmeye başladı. Twitter üzerinden paylaşım gerçekleştiren bir grup kullanıcı; siparişlerde problem yaşandığını, problemli siparişlere dair müşteri temsilcilerine ulaşılamadığını, ön ödemeli satın alının ürünlerin teslim edilmediğini ve market servisi kapsamındaki siparişler için para iadesi gerçekleştirilmediğini iddia etti.

Öte yandan bayilikler ise 2 aydır bayilik ödemelerinin yapılmadığını ve çalışan maaşlarının yatırılmadığını söyledi. Yaklaşık 80 bayinin yüz binlerce TL borç içinde olduğu öne sürüldü.

#bisu @tektuslabisu Aylardır bu şirket için günde 16 saat çalışan, emek veren, yeri geldiğinde ailesine bile zaman ayıramayan 80 tane bayiye yüzbinlerce lira borç takıp, 10 dakikalık bir açıklamayla kayıplara karışamazsınız. Sorumluluk alacaksınız!

— Bisu (@Bisuiflas) April 28, 2023

"Son dönemde Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, pek çok sektörde olduğu gibi faaliyet gösterdiğimiz e-ticaret sektöründe de önemli etkiler yaratmaktadır. Söz konu etkiler, BiSU’nun yatırım süreçlerinde de farklı belirsizlikleri beraberinde getirmiş, bazı operasyonlarımızın yeniden gözden geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu kapsamda 29 Nisan 2023 tarihi itibarıyla, sadece İstanbul’da, hızlı teslimat modeli ile hizmetini verdiğimiz market servisimizi bir süreliğine durdurma kararı aldık. Buna ilave olarak, şirketimiz bünyesinde etkin maliyet yönetimine destek olunması ve bilanço yapısının kuvvetlendirilmesi için konkordato sürecini başlatmış bulunmaktayız.

Buradaki temel amacımız, şirketimizin tüm paydaşlarına karşı yükümlülüklerini eksiksiz şekilde yerine getirmesini ve BiSU’nun zorlu ekonomik koşulların yarattığı bu süreci olabilecek en sağlıklı şekilde geçirmesini sağlamaktır.

Bu süreçte, BiSU’nun büyüme hikayesinde çok önemli bir payı bulunan su siparişi pazar yeri operasyonumuza aralıksız şekilde devam edeceğimizi özellikle ifade etmek isteriz. Bugün 60 şehirde, farklı markalarımız ve bayilerimizle sürdürdüğümüz su siparişi pazar yerimizi daha da büyütmek, önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz ve motivasyonumuz olacaktır,” cümleleri yer aldı.

KONKORDATO İLAN ETTİ

Gelen bilgilere göre gerekli fonu sağlayamayan şirket borçlarını ödeyebilmek adına konkordato ilan etti.

Şirkete bir kontrol heyeti atanırken 3 ay içerisinde bilançoların düzeltilmesi gerekiyor. Şirket İstanbul’da Bi’Market operasyonlarını durdurdu. 60 şehirde mevcut olan su sipariş pazar yeri operasyonları ise devam edecek.

MARKET İŞİNE HIZLI GİRMİŞTİ

BİSU, piyasaya ilk başta damacana su siparişi işiyle girmişti. Ancak daha sonra market siparişi işine de girmeye başladı. Son yıllarda iş modelinde yaptığı değişiklikle ‘damacana pazar yeri’nden ‘online indirim marketi’ne dönüşen BiSU, Eylül 2021’de başladığı hızlı teslimat servisinde sadece İstanbul’da 400 bin aktif kullanıcıya ulaşmıştı.

BiSU, 2022’de bir önceki yıla göre cirosunu 15 kat artırmayı başarmıştı. 2015 yılında, aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan Ergin Üner ve Ozan Alptekin tarafından, bayilere su siparişi yönlendiren bir pazar yeri uygulaması olarak hayata geçirilen BiSU, daha sonra yaptığı dönüşümle birlikte sudan, maden suyuna temizlik malzemelerinden temel gıda ürünlerine uzanan bir portföyde tüketicilere hizmet vermeye başlamıştı. Ancak yaptığı son dönüşüm şirket açısından sonun başlangıcı oldu.