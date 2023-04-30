Boris Milosiç dünya rekorunu kırdı

Boris Milosiç hangisinde dünya rekoru kırmıştır sorusu en son Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu.

Hırvatistan kökenli sporcu Borus Milosiç, 1 Mart 2020'de Hırvatistan'ın Split kentinde nefes almak için çıkmadan su altında 96 metre (314 ft 11,52 inç) şaşırtıcı bir şekilde yürüdü ve tek nefesle (erkek) en uzun su altı yürüyüşü rekorunu kırdı.

Hepimiz bir havuzda nefesimizi tutarak ne kadar uzağa yüzebileceğimizi görmeye çalıştık ama Boris, önceki rekoru inanılmaz bir 16 metre yenerek meydan okumayı yeni derinliklere taşıdı; 3 dakika 34 saniyede tamamladığı bir başarı.

Rekor unvanını elde etmek için bir ayağını her zaman yerle temas halinde tutması gerekiyordu.