Bray Wyatt öldü mü? Bray Wyatt neden öldü?

Bray Wyatt'ın öldüğü yönündeki haberleri spor dünyasında bir anda bomba etkisi yarattı.

BRAY WYATT ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

ABD'nin profesyonel güreş eğlence şirketi World Wrestling Entertainment'ın (WWE) eski şampiyonlarından Bray Wyatt, 36 yaşında hayatını kaybetti.

WWE'nin CEO'su Paul Michael Levesque, Twitter hesabından bugün yaptığı açıklamada, "Bray Wyatt" adıyla da tanınan güreşçi Windham Rotunda'nın öldüğünü duyurdu.

Haberi Wyatt'in babası eski güreşçi Mike Rotunda'dan aldığını belirten Levesque, Windham'ın ölüm sebebine dair bilgi paylaşmadı.

Güreş ve boks müsabakalarını sunan spiker Sean Ross Sapp ise Wyatt'in şubatta Kovid'e yakalandıktan sonra iyileşme sürecine girdiğini fakat dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Sapp, güreşçinin önceden de kalp hastalığından mustarip olduğunu ve virüsün sağlık durumunu kötüleştirdiğini belirtti.

Wyatt'in ailesinden güreşçinin ölüm sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Aktör ve "The Rock" adıyla tanınan eski güreşçi Dwayne Johnson da Twitter hesabından paylaştığı gönderide, "Bray Wyatt'ın vefat haberi beni derinden üzdü. Ona ve Rotunda ailesine her zaman büyük saygı ve sevgi duydum" ifadelerini kullandı.

BRAY WYATT KİMDİR?

Windham Lawrence Rotunda (23 Mayıs 1987 - 24 Ağustos 2023), Amerikalı profesyonel güreşçiydi. Florida'nın Brooksville şehrinde doğan Rotunda, güreş ailesinin üçüncü nesil temsilcisi olarak biliniyordu. Babası Mike Rotunda, dedesi Blackjack Mulligan ve amcaları Barry ve Kendall Windham gibi aile üyeleri de güreş dünyasında tanınmış isimlerdi. Kardeşi Taylor Rotunda da WWE'de "Bo Dallas" ring adıyla güreşiyordu. Windham Rotunda, WWE'nin gelişim liginde ve ana kadrosunda uzun yıllar boyunca farklı karakterlerle dikkat çekti.

Güreş kariyerine Florida Championship Wrestling (FCW) gelişim liginde başlayan Rotunda, burada çeşitli ring adlarıyla mücadele etti. Daha sonra WWE ana kadrosuna geçiş yaptı ve "Husky Harris" olarak The Nexus grubunun bir üyesi olarak tanındı. Ancak gerçek popülaritesini, "Bray Wyatt" karakteriyle kazandı. "The Wyatt Family" adlı grubun lideri olarak sahneye çıkan Rotunda, karanlık ve gizemli bir kült lideri olarak izleyicinin ilgisini çekti.

Kariyeri boyunca birçok başarı elde eden Rotunda, farklı şampiyonluk kemerlerini kazandı. Bu kemerler arasında SmackDown Takım Şampiyonluğu (Randy Orton ve Luke Harper ile birlikte), WWE Şampiyonluğu ve Raw Takım Şampiyonluğu (Matt Hardy ile birlikte) bulunuyordu.

Aynı zamanda "Firefly Fun House" adlı eğlence programının sunucusu olarak çocuklara yönelik bir karakterle dönüş yaptı. Daha sonra "The Fiend" adlı korku dolu bir karakteri canlandırarak, WWE evreninde unutulmaz bir iz bıraktı.

Rotunda, genç yaşta profesyonel güreş dünyasına adım atmadan önce Amerikan futbolu ile ilgilenmiş ve üniversite düzeyinde de spor yapmıştı. Ancak güreşe olan ilgisi ağır basınca üniversiteyi bırakarak güreş kariyerine odaklandı. Windham Lawrence Rotunda, 24 Ağustos 2023 tarihinde hayatını kaybetti.