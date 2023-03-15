Çöp Adam psikolog? Çöp Adam psikolog doktor kim oynuyor?

Çöp Adam Psikolog kim, gerçek adı nedir soruları diziyi izleyenler tarafından merakla soruluyor.

Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde oynadığı "Çöp Adam" dizisi ilginç hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Yokluktan varlığa uzanan hüzünlü bir hikaye ve bu hüzünlü yolda kendini kaybeden bir adamın hikayesidir Çöp Adam...

Peki, Çöp Adam psikolog kim?

ÇÖP ADAM PSİKOLOG DOKTOR KİM?

Çöp Adam dizisinde psikolog karakterini Tilbe Saran canlandırıyor. Tilbe Saran kimdir?

Tilbe Saran 21 Mayıs 1961 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Saran, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

Tilbe Saran İstanbul'da doğdu.

Saint Benoit Fransız Lisesinin ardından, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Çalıştığı tiyatrolar arasında Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, İstanbul Şehir Tiyatroları, Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu var.

Ayrıca 1995'te Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu Cüneyt Türel ve Işıl Kasapoğlu ile birlikte kurdu.

Oynadığı birçok rolle ödüle layık görülen oyuncu, çeşitli radyo, sinema ve televizyon çalışmalarının yanı sıra seslendirme ve eğitmenlik de yapmaktadır.

Şu anda Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitmenlik görevine devam etmektedir.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak.

Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.

Çarpıcı senaryosunun yanı sıra kadrosuyla da adından söz ettiren Çöp Adam, Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir hikayesinden uyarlanıyor.