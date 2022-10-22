Çorbalı eylemciler uyardı: "Devam edecek"

CEF'in direktörü Margaret Klein Salamon, Twitter hesabındaki paylaşımında "Daha fazla protesto geliyor. Bu hızla büyüyen bir hareket. Umuyorum ki gelecek iki hafta, iklim aktivizmi açısından bugüne dek görülmüş en yoğun dönem olacak. Kemerlerinizi bağlayın" dedi.

Salamon, tartışmalı Van Gogh protestosuna desteğini yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

Basında gündem olması bakımından Van Gogh eylemi, iklim hareketinde son 8 yıldır gördüğüm belki de en başarılı aktivizmdi. Bir dönüm noktasıydı. Her şeyin normal olduğuna dair kitlesel bir yanılsamanın yaratıldığı korkunç medyayı darmadağın etti.

Birleşik Krallık merkezli Just Stop Oil'ın iki üyesi, Van Gogh'un Londra'daki Ulusal Galeri'de yer alan "Ayçiçekleri" adlı tablosuna geçen hafta çorba fırlatarak gündem olmuştu.

Camla korunan 76 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,5 milyar TL) tablo zarar görmezken, çerçevede oluşan hasar nedeniyle aktivistler Phoebe Plummer ve Anna Holland hakkında hukuki işlem başlatılmıştı.

Just Stop Oil'ın temmuzda düzenlediği protestoda da eylemciler, ellerini Leonardo da Vinci'nin ünlü eseri Son Yemek tablosuna yapıştırmışlardı.

Kaynak: Independent Türkçe