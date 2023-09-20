Dilberay hapis yattı mı?

Dilberay cezaevine girdi mi, neden girdi ve ne zaman girdiği konusu uzun zamandır magazin dünyasında merakla soruluyor. Acı dolu bir hayat hikayesine sahip olan Dilberay'ın hayatı kendi adını taşıyan filmle beyaz perdeye aktarıldı.

DİLBERAY HAPİS YATTI MI?

Dilber Ay'ın ilk eşi İbrahim Karakaş'ın kim ve nereli olduğu soruları son dönemlerde merakla soruluyor. Acı dolu bir hayat öyküsü olan Dilber Ay, şu anda hayatta olmasa da hayatıyla ilgili sorular sık sık merakla soruluyor.

Dilberay Karakaş (1 Ocak 1956, Kahramanmaraş - 29 Nisan 2019, Ankara), Türk halk müziği ve arabesk müziğin sevilen bir şarkıcısı olarak tanınmıştır. İşte Dilber Ay'ın biyografisi:

Dilberay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde dünyaya geldi. Kureyşan aşiretine mensup olan Ay'ın asıl soyadı Bağbuş'tur ve Yörük ve Kürt kökenli bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlköğrenimine Kahramanmaraş'ta başladı, ancak daha sonra eğitimine devam edemediği için ailesiyle birlikte önce Ankara'ya, ardından Bolu-Düzce civarlarına göç etti.

Müzik kariyerine TRT Radyosu'nun 1969'da yaptığı çalışma sırasında "Gönül gel seninle muhabbet edelim, araya kimseyi alma sevdiğim" türküsünü seslendirmesiyle başladı. Genç yaşta radyoda seslendirdiği türkülerle tanındı ve Ankara Konak Gazinosu'nda türkücülük yapmaya başladı. İbrahim Tatlıses, Bergen, Bedia Akartürk, İzzet Altınmeşe, Dursun Salkım gibi ünlü isimlerle birlikte çalıştı ve müzik kariyeri boyunca birçok albüm çıkardı. İlk 45'lik plağı "Yavrum Oy / Oy Bahçenize Giremedim Ben Gazelden" adını taşıyordu ve 1974 yılında piyasaya sürüldü.

Ay, müzik kariyerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Beynelmilel (2006) adlı filmde şarkıcı bir karakteri canlandırarak dikkat çekti ve bu rolüyle 14. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca "Tavukları pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsünü bu filmde seslendirmesi, onu daha da ünlü yaptı.

Ay, 2011-2015 yılları arasında Flash TV kanalında "Kadere Mahkûmlar" adlı arabesk müzik programını sunarak büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Program, demir parmaklıklarla çevrili bir stüdyoda mahkûmlardan gelen mektupları okuyup istek türkü ve şarkıları seslendirmesiyle dikkat çekti.

DİLBER AY NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Hayatının bir döneminde Almanya'da yaşarken uğradığı cinsel taciz olayı nedeniyle cezaevine girdi. Daha sonra Türkiye'ye iade edildi. Bu olay ve bir kavga nedeniyle TRT Radyo'daki işine son verildi.

Dilber Ay, 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da bir hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında defnedildi.

Dilber Ay'ın yaşamı, müzik kariyeri, sinema deneyimi ve özellikle "Tavukları pişirmişem" türküsü ile popüler kültürde önemli bir yer edindi. Sinema sanatçısı Dilber Ay ile isim benzerliği nedeniyle bazı zamanlar karıştırılsa da, iki farklı kişi olduklarını açıklamışlardır.