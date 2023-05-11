Doğal gaz bedava mı? Doğal gazın bedava olduğu doğru mu?

Doğal gaz bedava mı, bedava doğalgaz uygulaması ne zaman başlıyor soruları merakla soruluyor. Bilindiği üzere Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığının sembolleri arasında yer alan Karadeniz doğalgazı iki yıldan kısa bir süre içerisinde çıkarılarak yüzeye getirildi.Karadeniz doğalgazının çıkarılmasıyla birlikte gözler gazın vatandaşa yansımasına çevrildi. Peki, doğalgaz bedava mı?

Doğal Gaz Nedir? Doğal gaz, fosil yakıtların bir türüdür ve genellikle metan (CH4) gazından oluşur. Diğer bileşenleri arasında etan (C2H6), propan (C3H8), bütan (C4H10) ve bazen izole edilen hidrokarbonlar yer alır. Doğal gaz, yer altında doğal gaz rezervuarlarında bulunur ve enerji üretimi, ısıtma, pişirme ve endüstriyel uygulamalar gibi çeşitli amaçlarla kullanılır. Hidrokarbonların organik maddelerin milyonlarca yıl süren çürümesi sonucunda oluşur. Deniz hayvanları, bitki artıkları ve diğer organik maddeler, yer altında yüksek basınç ve sıcaklık altında kalarak karbon bazlı bileşiklere dönüşür. Bu süreçte metan gazı oluşur ve doğal gaz rezervuarlarında birikir. Doğal gaz, enerji kaynakları arasında tercih edilen bir seçenek haline gelmiştir, çünkü temiz bir yanma sağlar. Yanma sırasında sera gazı emisyonları ve çevresel kirlilik miktarı petrol ve kömüre kıyasla daha düşüktür. Ayrıca doğal gazın yanması sırasında diğer fosil yakıtlara göre daha fazla enerji açığa çıkar. Geniş bir dağıtım altyapısına sahip olduğu için yaygın bir enerji kaynağıdır. Boru hatları aracılığıyla evlere, işyerlerine ve endüstriyel tesislere ulaştırılabilir. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) formunda taşınabilir ve deniz yoluyla ihracat ve ithalat için kullanılabilir. Ayrıca doğal gaz, elektrik üretimi için kullanılan gaz türbinleri gibi çeşitli enerji dönüşüm sistemlerinde de kullanılabilir.

DOĞAL GAZ BEDAVA MI?

İşte bu noktadoa devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan günü gerçekleştirilen Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Tüm hanelerin doğalgaz faturlarını etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konutlarda kullanılacak doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağını müjdeledi. Bu noktada gözler "Doğalgaz indirimi ne zaman başlayacak? Doğalgaz faturası hangi ay ücretsiz olacak?" sorularına çevrildi. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda doğalgazda tüm hanelerini etkileyecek bir müjdeyi duyurdu. İşte o açıklamadan satırbaşları:

"Ülkemize geçtiğimiz 21 yılda yaptığımız her yatırımda insanımızın hayatını kolaylaştırmış, refahını artırmış olduk. İnsanımızı hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında asla yalnız bırakmadım. Geçen sene küresel salgın ve kriz nedeniyle artan enerji fiyatlarında doğalgazda yüzde 75 indirim uyguladık. Her 100 liralık doğalgaz faturasını 75 lirasını devlet olarak biz üstlendik." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

19 Nisan’da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."

Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum: 1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz. Yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pekçok müjdeyle çıkacağız. Ülkemize eser kazandırma yolunda durmayacağız. Milletimize hizmet etme yolunda durmayacağız. Türkiye Yüzyılı inşasının yolunda durmayacağız. 21 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyaphısını Türkiye Yüzyılı'yla taçlandıracağız.

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KAÇ LİRA OLUR?

Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama doğal gaz tüketimi 1.500 m3. Aylık ortalama tüketim ise 125 m3. Kışın ise aylık en az doğal gaz tüketimi 250 m3 dolayında hesaplanıyor. 1 yıl boyunca aylık ücret alınmayacak olan 25 m3’lük gazın bedeli ise Nisan ayı tarifesiyle metreküp başına dağıtım bölgesine göre değişmekle birlikte 5-6 TL ortalama fiyattan yaklaşık 125 TL - 150 TL civarında hesaplanmaktadır. Bugunkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.

BEDAVA DOĞALGAZ KARARI RESMİ GAZETEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Gaz İşleme Tesisi’nde yaptığı açıklamada bir ay konutlardaki doğal gazın ücretsiz olacağı, bir yıl boyunca da 25 metreküp doğal gazın ücretsiz olacağını duyurmuştu.

Konutlarda 1 ay boyunca doğal gaz bedeli alınmamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.

Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.