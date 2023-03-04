e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet Giriş neden çalışmıyor? Soruları bugün kullanıcılar tarafından merakla soruldu.

EYT başta olmak üzere birçok işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar erişim engeliyle karşılaştı.

e-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

e-Devlet Kapısı'ndaki hizmetleri kullanmak isteyen vatandaşlar erişim sorunu yaşıyor.

Erişim sorunun başlıca nedeni dün resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren emeklilik düzenlemesi oldu.

Emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözüldü; yasa çıktı.

Yasanın çıkmasından sonra vatandaşlar e-Devlet Kapısı üzerinden işlem yapmak istedi.

İşlem yapmak isteyenlerin sayısı fazla olunca sistem kaldıramadı.

Kısa süreliğine yaşanan yavaşlık bir süre sonra tekrar düzeldi.

İnterneti yavaş olan vatandaşlar ise erişim sorununu hala aşamadı.

e-Devlet Kapısı erişim sorunu geçici olup bir süre sonra sona erecektir. Bu nedenle giriş yapmak isteyenler biraz bekledikten sonra yeniden deneme yapmaları gerekmektedir.

e-Devlet Kapısı giriş linki şöyle: https://www.turkiye.gov.tr