PTT'nin e-Devlet üzerinden sunduğu hizmetler sayesinde, hak sahipleri artık adlarına yatırılan kurum ödemelerini sorgulayabilir, hesaplarına aktarabilir veya gelen yardımlarla fatura ödemelerini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, elektrik ve doğal gaz tüketim destekleri, fatura ödeme ve abone sözleşme numarası güncelleme işlemleri gibi kurum ödemeleri de PTT üzerinden çevrim içi yapılabiliyor. E-Devlet ve PTT arasındaki kurum ödemeleri hizmeti neden açılmıyor?

E-Devlet üzerinden PTT'nin çevrim içi hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar, iki farklı yöntem izleyebilirler. Bunlardan ilki, e-Devlet kanalı üzerinden doğrudan hizmetleri arayarak veya kurumlar sekmesinde PTT'nin altında listelenen hizmetler yoluyla ulaşabilirler. İkinci yöntem ise, PTT'nin internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasının giriş ekranındaki "Sosyal Yardım Ödemeleri" butonuna tıklayarak doğrudan yardım ekranına yönlendirilerek hizmetlere erişebilirler.

Kurum ödemelerinin sorgulanması ve hesaba aktarılması işlemleri nasıl yapılır?

Kurum ödemelerinin e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanması ve hesaba aktarılması işlemleri oldukça basittir. PTT üzerinden yapılan kurum ödemeleri, hak sahipleri adına sorgulanabilir ve "PTT Üzerinden Yapılan Kurum Ödemeleri Sorgulama ve Hesaba Aktarma" hizmeti aracılığıyla PTT hesaplarına veya diğer banka hesaplarına EFT yoluyla aktarılabilir.

EFT işlemi yapılırken, hak sahibinin adı ve EFT yapılacak IBAN numarasına ait isim uyumlu olmalıdır. Hesap ve isim uyumsuzluğu sebebiyle iade edilen EFT işlemi oluştuğunda, hak sahibinin yardım tutarı yeniden EFT yapılabilmesi için ekranda görüntülenir. Bu sayede hak sahipleri zaman kaybetmeden ödemelerini sorgulayabilir ve hesaplarına aktarabilirler.

Elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeme konusunda yaşanan zorluklar, artık e-Devlet üzerinden sağlanan "Elektrik Yardımı ile Fatura Ödeme" hizmeti ile sona eriyor. Elektrik tüketim desteği ödemeleri için yapılması gereken, "Elektrik Yardımı ile Fatura Ödeme" başlığını aratmak. Bu sayede hak sahipleri yardım tutarını görüntüleyip, mesken türündeki faturalarını ödeyebiliyorlar. "Fatura Öde" butonuna tıklayarak ödeme sayfasına yönlendirildiklerinde, ödenmek istenen kurum seçilip "Abone No" bilgisi girilerek borçlar görüntülenebiliyor.

Elektrik tüketim desteği ödemelerinde, yardım tutarı fatura tutarından fazla olması halinde, yardım tutarından mahsup edilerek "Ödeme Yap" butonuna basıldığında kartsız ödeme işlemi tamamlanıyor. Yardım tutarı fatura tutarını karşılamadığı durumda, yardım tutarından kalan fatura farkı, kredi kartı veya debit kart ile ödenebiliyor. İşlemler bir gün sonra ekrana yansırken, gerçekleştirilen ödeme sonradan iptal edilemiyor.

Hak sahipleri, elektrik tüketim desteği için her ay bir kez yararlanabilirken, yardım yalnızca mesken tipi tarifelerde kullanılabiliyor. Ayrıca faturanın hak sahibi adına olması şartı aranmıyor. Benzer işlemler, "doğal gaz tüketim desteği ile fatura ödemeleri" için de geçerli.

E-Devlet Kapısı

E-devlet projesi kapsamında alınan şifre ile www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak birçok işlemi internet üzerinden yapabilirsiniz. Trafik işlemlerinden askerlik yoklamasına kadar verilen hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Bu nedenle, PTT Merkezleri ve yetkilendirilen PTT Şubelerinden alabileceğiniz e-Devlet şifresi, hayatınızı değiştirecek ve kolaylaştıracaktır.

Şifre almak için PTT Merkezlerimizden ve yetkilendirilen PTT şubelerinden 2 TL ücret karşılığında işlem yapabilirsiniz. Şifrenizi unutmanız veya kaybetmeniz durumunda, yeni şifre talebinde bulunmak için 4 TL tahsil edilir.

Kamu hizmetlerinin tek platformdan sunulduğu "e-Devlet Kapısı" ile devlet hizmetlerine elektronik ortamda güvenli ve etkin bir şekilde erişebilirsiniz. Şifre işlemlerinde dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Yabancılara e-Devlet Şifresi Verme İşlemleri:

98 ve 99 ile başlayan kimlik numaralarına sahip olan yabancılar, e-Devlet şifresi alabilirler.

Yabancılar için şifre alma sürecinde;

Herhangi bir belge ibraz etmeleri yeterlidir. E-Devlet Kapısı şifresi almak için işyerlerimizden belge ibraz eden yabancılardan herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

Çalışma izin belgesi ile PTT işyerlerindeki gişelerden e-Devlet Kapısı şifresi talep eden yabancılardan, geçerli bir pasaportunun da ibraz edilmesi istenecektir.

T.C. Vatandaşlarına e-Devlet Şifresi Verme İşlemleri:

15 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için e-Devlet Kapısı şifre teslim işlemleri, aşağıdaki belgelerin herhangi birinin ibrazı ile gerçekleştirilmektedir. Belgeler üzerinde T.C. Kimlik numarası ve fotoğraf bulunması şartı aranmaktadır.

15 yaşını doldurmamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ise şifre teslimi yapılmamaktadır.

Mavi kart ibraz edilemediği durumlarda, kişinin uyruğuna tabi olduğu ülke devletince verilen fotoğraflı resmi kimlik belgelerinden (pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı vb.) herhangi birinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Vekâletname ile e-Devlet Kapısı şifresi alımında, noterden düzenlenmiş vekâletnamede "e-Devlet Kapısı şifresi alınmasına ve şifre alınabilmesi amacıyla vekâlet veren adına taahhütte bulunmasına yetkilidir" ibaresi yer almalıdır ve vekilin kimliği ibrazı zorunludur.

Vasi aracılığıyla e-Devlet Kapısı şifresi alımında ise vasinin T.C. Kimlik numarası, vasi yetkisine dair belge ve vasi tarafından belirlenen şifre alıcısının T.C. Kimlik numarası ve ad-soyad bilgileri ibraz edilmelidir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına e-Devlet Şifresi Teslim İşlemleri:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için e-Devlet Kapısı şifre teslim işlemleri için geçerli belgeler aşağıda belirtilmiştir ve herhangi birini ibraz etmek yeterlidir. (üzerinde T.C. Kimlik numarası ve fotoğraf olmak şartıyla)

15 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşları için geçerli belgeler şunlardır:

Nüfus cüzdanı

Sürücü belgesi

Pasaport

Askerlik belgesi

Emekli sandığı kimlik kartı

Memur kimlik kartı

Hakim-savcı kimlik kartı

Berber, kuaför ve güzellik salonu çalışma belgesi

Esnaf odası kayıt belgesi

15 yaşını doldurmamış Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına şifre teslimi yapılamamaktadır.

Mavi kartın ibraz edilemediği durumlarda, kişinin uyruğuna tabi olunan ülke devletince verilen fotoğraflı resmi kimlik belgelerinden (pasaport, sürücü belgesi, kimlik kartı vs.) herhangi birisinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Vasi ve Vekile Şifre Teslim İşlemleri:

Vekâletname ile e-Devlet Kapısı şifre alımında, vekilin kimliği ibrazı zorunludur ve noterde düzenlenmiş vekâletname şifre alımına yetkilidir.

Vasi aracılığı ile e-Devlet Kapısı şifre alımında, vasinin nüfus cüzdanı ve vasi kararının ibrazı gerekmektedir.

Konutta e-Devlet Şifresi Teslimi:

Daha önce hiç e-Devlet şifresi almamış olan 65 yaş ve üzeri gerçek kişiler, şifre zarflarının adreslerde teslimi uygulamasına https://www.turkiye.gov.tr/adrese-teslim-sifre-basvurusu adresinden başvurabilirler.