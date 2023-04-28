e-Nabız satıldı mı? e- Nabız Katar'a mı satıldı?

e-Nabız satıldı mı, Katar'a mı satıldı sorusu aslında sorunun kendisi kadar abesle iştigaldir. Yani gereksiz bir işle meşgul olmak anlamındaki bu tarihi veciz sözün tam da anlam bulduğu bir durum yaşanıyor. e-Nabız'ın Katar'a satıldığını söylemek, içindeki vatandaşlık bilgileriyle birlikte başka bir ülkeye devredildiğini ileri sürmek kendi başına bir garabet iken buna inanmak da ayrı bir vahamettir. Peki, e-Nabız Katar'a satıldı mı? İşin aslı nedir?

e-NABIZ SATILDI MI? KATAR'A MI SATILDI?

e-Nabız'ın Katar'a satıldığını söylemek, bütün devlet kurumlarında kullanılan Microsoft'un Türkiye'ye tamamen satıldığını söylemekle aynı şeydir. Hatta şöyle ki, Microsoft'un bütün Amerikalıların vatandaşlık bilgileriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne satıldığını söylemekle aynı şeydir.

Öncelikle e-Nabız nedir? Ona bir bakalım: e-Nabız, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve sağlık verilerinin elektronik ortamda tutulduğu bir sistemdir. Bu sistem sayesinde, vatandaşlar kendi sağlık bilgilerine internet üzerinden erişebilir ve takip edebilirler. Ayrıca, sağlık hizmeti sunan kurumlar da bu sistem aracılığıyla vatandaşların sağlık verilerine erişebilirler. e-Nabız sistemi ile vatandaşların sağlık kayıtları, muayene ve tetkik sonuçları, reçeteleri, aşı bilgileri, kronik hastalık takibi gibi sağlıkla ilgili pek çok bilgi saklanır. Bu sayede, sağlık hizmetleri daha etkili ve verimli bir şekilde sunulabilir ve sağlık verilerinin güncelliği ve doğruluğu korunabilir.

Yaşanan durumun aslı şudur:

e-Nabız uygulamasını geliştiren firma, yazılımı aynı şekilde Katar'a da satmak istemiş. Türkiye'nin kullandığı yazılımın aynısını Katar da kendi sistemine uygulayarak kullanmak istemiş. Tabii ki parasını ödeyerek. Dünyanın bütün ülkelerinde bütün yazılım firmaları istedikleri ülkelere veya şirketlere bedelini almak karşılığında istediği şekilde hizmet edebilir.

Burada yaratılmak istenen algı ise, Sağlık Bakanlığının bünyesinde bulunan e-Nabız uygulamasının yani vatandaşların bütün sağlık bilgilerinin bulunduğu e-Nabız portalının Katar'a satıldığıdır. Her şey bir kenara, Katar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlık bilgilerini alıp ne yapacak? Mesela Ayşe teyzenin hangi doktorda ayda kaç kez muayene olduğu, hangi hastalıkları olduğu ve hangi ilaçları kullandığı konularıyla Katar neden ilgilensin?

Aslında e-Nabız yazılımının Katar'a satılıp satılmadığı veya satılmak istenmesi durumu hakkında net bir bilgi de bulunmuyor.

Muhalif medyada yer alan haberlere göre; e-Nabız ilk geliştiren firma ile daha sonra onu silbaştan geliştirdiğini savunan firma arasında "telif" tartışması yaşanmış ve durum mahkemeye taşınmış. İddiaya göre ilk firma, yazılımı kendi yazılımıymış gibi Katar'a satmak isteyen ikinci firmaya dava açtı. Firmalar ve Sağlık Bakanlığı açılan davada taraflar şeklinde yer aldı.

İkinci firma, yazılımı sil baştan yarattığını ve bütün haklarının kendisine ait olduğunu ve istediği kişi veya kuruma satabileceğini söylüyor. İlk firma ise bütün hakların kendisine ait olduğunu ileri sürüyor.

Durum bundan ibaret iken yazılımın Katar'a satılmak istendiğine dair hiçbir somut bilgi veya belge de ortada yok.