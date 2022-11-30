banner39

Eğriboz Adası'nda bir deprem daha

Eğriboz Adası'nda bu sabah meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Genel 30.11.2022, 00:10
Eğriboz Adası'nda bir deprem daha

Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 8,9 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.

Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu.

Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı.

Kaynak: AA
#eğriboz adası #deprem
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?