Eğriboz Adası'nda bir deprem daha
Eğriboz Adası'nda bu sabah meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Genel 30.11.2022, 00:10
Atina Jeodinamik Enstitüsü, sarsıntının yerin 8,9 kilometre derinliğinde olduğunu belirtti.
Eğriboz Adası'nda bu sabah da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntı nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluşmuştu.
Artçı sarsıntıların yaşandığı adada bazı ilçelerde tedbir amacıyla okullar kapatılmıştı.
Kaynak: AA
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