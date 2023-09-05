Ek MTV iptal edildi mi? AYM Ek MTV kararı açıklandı mı?

Ek MTV iptal edildi mi veya ne zaman iptal edilecek soruları birer sorudan ziyade beklentiye dönüşmüş durumda. Çünkü, Anayasa Mahkemesi'ne muhalefet partileri tarafından yapılan başvuruda, ek MTV'nin iptal edilmesi talep edildi.

EK MTV İPTAL EDİLDİ Mİ?

Peki, son durum nedir, Anayasa Mahkemesi kararını verdi mi? İşte konuyla ilgili detaylar:

Bu hafta Perşembe günü (7 Eylül) toplanacak Anayasa Mahkemesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) bu yıl iki kez alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali için CHP’nin başvurusunu da gündeme alabilir.

Mahkemenin içtihatlarına göre, ek MTV’yle ilgili düzenlemenin iptal edilmesi bekleniyor.

CHP adına Anayasa Mahkemesi’ne ek MTV düzenlemesinin iptali için başvuruyu CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yapmıştı.

Hükümet sadece bu yıla mahsus olmak üzere MTV’nin iki kere tahsil edilmesiyle depremin yarattığı ekonomik kayıpları gidermeye dönük harcamalar için 30 milyar liralık bir kaynak oluşturmayı planlasa da, muhalefet bu kaynağın sadece dörtte birinin deprem harcamalarında kullanılacağını öne sürmüştü.

Ek MTV düzenlemesinin Anayasa’nın “hukuk devleti, sosyal devlet, eşitlik, adalet ve verginin genelliği-adaleti, herkesin mali gücü oranında vergilendirilmesi” ilkelerini ihlal ettiğini söyleyen CHP’li Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesi’nin daha önce benzer yönde yapılan iki düzenlemeyi iptal ettiğini hatırlatmıştı.

İLK TAKSİDİN SON TARİHİ UZATILMIŞTI

Ek MTV uygulamasının da, ilk MTV ödemesi gibi iki taksitte ödenebileceğini duyuran hükümetin ilk taksit için son ödeme günü olarak belirlenen 31 Ağustos’u 6 Eylül’e ötelemesi ek MTV’yle ilgili Anayasa Mahkemesi’nden iptal kararı çıkabileceği değerlendirmelerini beraberinde getirmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin ise ek MTV ödemesinin iptali için yapılan başvuruyu 7 Eylül perşembe günü gündemine alacağı ve karara bağlayacağı belirtiliyor.

Mahkemenin iptal kararı vereceğinin konuşulduğu siyaset kulislerinde 6 Eylül’e kadar ya da 6 Eylül’de yapılan ödemelerin iadesinin de zaman içinde yapılacağı öngörüsünde bulunuluyor.