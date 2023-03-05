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Ekşi Sözlük neden açılmıyor? Ekşi Sözlük neden kapatıldı?

Ekşi Sözlük sitesinin neden açılmadığı veya neden kapatıldığı soruları son dönemlerde konuyu bilmeyenler tarafından merakla soruluyor.

Genel 05.03.2023, 22:11 05.03.2023, 22:14
Ekşi Sözlük neden açılmıyor? Ekşi Sözlük neden kapatıldı?

Ekşi Sözlük neden açılmıyor, kapandı mı neden kapandı? Ekşi Sözlük kapandı mı? Neden kapatıldı? soruları bu akşam sözlük kullanıcıları tarafından merakla soruluyor. 

Sözlükte son dönemlerde tepki çeken konu başlıklarının artması, Hz. Muhammed'e hakaret içeren başlıkların silinmemesi tepkilere neden olmuştu. 

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN AÇILMIYOR, NEDEN KAPAND?

Ekşi Sözlük'e akşam saatleri itibariyle BTK tarafından erişim engeli getirildi. 

Sözlük'ün sahipleri tarafından yapılan açıklamada, erişim engeli kararı olduğu doğrulandı.

Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına neden olan yani bardağı taşıran damlalar ise deprem sonrası yapılan kontrolsüz paylaşımlar oldu.

Ekşi Sözlük neden açılmıyor Ekşi Sözlük kapandı mı Neden kapatıldı

Hatay'da provokasyona neden olan "Baraj patladı" haberinin yayınlanması, deprem bölgesinden bir askerin yardım taşıması esnasında PKK'lılar tarafından çekilen görüntüye "Asker hırsızlık yapıyor" algısı oluşturmaya çalışan haberlerin yayınlanması bardağı daşıran son damla oldu.

Ekşi Sözlük'ün kapatılmasıyla ilgili olarak sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. 

İşte o paylaşımlardan bazıları: 

#ekşi sözlük
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