Ekşi Sözlük neden açılmıyor? Ekşi Sözlük neden kapatıldı?

Ekşi Sözlük neden açılmıyor, kapandı mı neden kapandı? Ekşi Sözlük kapandı mı? Neden kapatıldı? soruları bu akşam sözlük kullanıcıları tarafından merakla soruluyor.

Sözlükte son dönemlerde tepki çeken konu başlıklarının artması, Hz. Muhammed'e hakaret içeren başlıkların silinmemesi tepkilere neden olmuştu.

EKŞİ SÖZLÜK NEDEN AÇILMIYOR, NEDEN KAPAND?

Ekşi Sözlük'e akşam saatleri itibariyle BTK tarafından erişim engeli getirildi.

Sözlük'ün sahipleri tarafından yapılan açıklamada, erişim engeli kararı olduğu doğrulandı.

Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına neden olan yani bardağı taşıran damlalar ise deprem sonrası yapılan kontrolsüz paylaşımlar oldu.

Ekşi Sözlük neden açılmıyor Ekşi Sözlük kapandı mı Neden kapatıldı

Hatay'da provokasyona neden olan "Baraj patladı" haberinin yayınlanması, deprem bölgesinden bir askerin yardım taşıması esnasında PKK'lılar tarafından çekilen görüntüye "Asker hırsızlık yapıyor" algısı oluşturmaya çalışan haberlerin yayınlanması bardağı daşıran son damla oldu.

Ekşi Sözlük'ün kapatılmasıyla ilgili olarak sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Ekşi Sözlük bugüne kadar iç savaş çağrıları, uyuşturucuya özendirme, Peygamberlere ve Kuranʼa ağır hakaretler, sahte ihbarlar, yalan haberler, ölüm tehditleri, terör örgütlerine övgüler gibi içeriklere sahip binlerce yazıyı ısrarla silmedi. Erişim engelini sonuna kadar hak etti. — Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) February 21, 2023

Yalanın, nefretin, provokasyonun kaynağı,sözde özgürlükten dem vuran Ekşi Sözlük, küfrün hakaretin ve iftiranın kol gezdiği bir nefret sözlüğüdür. Sonunda Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Ve Ekşi nihayet kapatıldı… pic.twitter.com/jYxqmUKHKT — Ebabil Harekâtı (@EbabilHarekati) February 21, 2023