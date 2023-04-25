En çok penaltı kullanan takım 2023 hangisi, bu yıl en çok penaltı kullanan takımın hangisi olduğu futbol severler tarafından merakla soruluyor.

EN ÇOK PENALTI KULLANAN TAKIM HANGİSİ?

2023 sezonunda, Türkiye Süper Lig'de en fazla penaltıyı kullanan takım, Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe, toplam 15 penaltı atışı kullandı ve bu atışların 8'ini gole çevirdi. Takımın 11 penaltısını forvet oyuncusu Enner Valencia attı ikisini ise Batshuayi attı ve gol oldu.

Fenerbahçe'den sonra en çok penaltı atan takım Konyaspor oldu. Konyaspor 7 penaltı atışı gerçekleştirdi.

Galatasaray, aynı sezon Süper Lig'de 6 penaltı atışı kullandı.

Beşiktaş ise 2023 sezonunda Süper Lig'de sadece 6 penaltı atışı kullandı.

2023 yılında Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig'de en çok penaltı kullanan takım oldu ve bu alanda oldukça başarılı oldu. Ancak, diğer takımların da penaltı atışlarında başarılı olduklarını söylemek gerekir.