Erdoğan hasta mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastalığı nedir?

Erdoğan hasta mı, hastalığı nedir soruları günün en çok sorulan soruları arasında yer alırken, canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun nasıl olduğu da merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayını esnasında bir anda rahatsızlanmış ve canlı yayın yarıda kesilmişti. Daha sonra yayın kaldığı yerden devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

ERDOĞAN HASTA MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlığıyla ilgili öncelikle kendisinden açıklama gelmişti. Başkan Erdoğan rahatsızlığıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: HAMDOLSUN GAYET İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.