Erdoğan hasta mı? Erdoğan'ın hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?

Erdoğan hasta mı, hastalığı nedir soruları günün en çok sorulan soruları arasında yer alırken, canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun nasıl olduğu da merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayını esnasında bir anda rahatsızlanmış ve canlı yayın yarıda kesilmişti. Daha sonra yayın kaldığı yerden devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan'ın hastalığına dair son açıklamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

ERDOĞAN HASTA MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süreli rahatsızlığıyla ilgili öncelikle kendisinden açıklama gelmişti. Başkan Erdoğan rahatsızlığıyla ilgili olarak şunları söylemişti:

Bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Artık söz verdik gideceğiz. Bu yoğun mesai içinde bizde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI: HAMDOLSUN GAYET İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Millete hizmet yolunda gecesini gündüzüne katan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sağlık durumu hamdolsun gayet iyi. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN KOCA'DAN ERDOĞAN'IN HASTALIĞINA DAİR AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’da katıldığı açılış töreninde Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin, "Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroenterit enfeksiyonunun etkisi azalmış durumda" dedi.

Koca, Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamı var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu Gastroenterit enfeksiyonunun etkisi azalmış durumda. Kendisi programlarına devam edecektir. Kendisine duası olan, selam gönderen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."