Erol Tarhan kimdir? Erol Tarhan Irmak Ünal'ın üvey babası öldü mü, neden?

Erol Tarhan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, Irmak Ünal'ın gerçek babası mı soruları merakla soruluyor. Aslında Cihan Ünal'ın kızı olduğu bilinen Irmak Ünal'ın "babam" dediği Tarhan'ın hayat hikayesi merakla soruşturuluyor. İşte magazin dünyasının meraklı soruların cevaplar:

EROL TARHAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Erol Tarhan, Irmak Ünal'ın hayatına 3 yaşındayken girdi. Irmak Ünal'ın annesi Sabiş Kuzuoğlu gerçek adıyla Sabiha Kuzuoğlu Tarhan, Irmak Ünal 3 yaşındayken iş adamı Tarhan ile evlendi. Gerçek babası Yeşilçam'ın ünlü ismi Cihan Ünal olan Irmak Ünal, evde kendisine her zaman sevgi ve saygı gösteren, ona kol kanat geren üvey babası ile büyüdü.

Tarhan'ın hastalığı ve neden öldüğüne dair bilgiler açıklanmamış olsa da, Irmak Ünal'ın üvey babası hakkında yazdığı veda mektubunda "hayattan hiç vazgeçmedi, hep mücadele etti" ifadelerini kullanarak uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ortaya koydu. Bir süredir tedavi gören Erol Tarhan, dün gece yaşamını yitirdi. Galatasaraylı olan Tarhan'ın üvey kızı Irmak Ünal'ın hayatında bıraktığı boşluk ise kapanacak gibi görünmüyor.

Irmak Ünal, üvey babası Tarhan'a yazdığı veda mektubunun son cümlesini yine üvey babasının sözleriyle yazarak "Ölüm var madem yiyelim badem" ifadesini kullandı.

Tarhan, 1933 yılında doğdu ve 2023 yılında 90 yaşında hayata veda etti. Irmak Ünal, Erol Tarhan için "Çok sevdi çok, ama en çok annemi... Evlatlarını, torunlarını, atları, bir de Galatasaray'ı sevdi bence" ifadelerini kullandı.

Irmak Ünal, Erol Tarhan'ın değerini anlatarak iyi bir üvey babanın hayatına ne kadar güzel bir dokunuş yapabileceğini vurguladı. Onun hayata bağlı ve pozitif bir insan olduğunu, hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer olduğu dersini verdiğini belirtti.

Tarhan, son nefesine kadar hayata tutundu. İçindeki asil savaşçı ruhla gücünün son damlasına kadar direndi. Ancak bu sabah yorgun bedeni yeni bir aleme gitmeyi kabul etti ve en çok sevdiği insanlara veda etti. Irmak Ünal, Tarhan'ın kendisi için iyi bir üvey baba olduğunu ve her zaman sevgiyle ve saygıyla gözlerine baktığını ifade etti. Tiyatroda en güzel kıyafetlerini giyerek onu gururla izlerken, başarılarını ve başarısızlıklarını kabul edip destek olduğunu belirtti. Ayrıca, Tarhan'ın annesini çok sevdiğini ve sevgi ile ilgili, kadın-erkek ilişkileriyle ilgili güzel nasihatlerde bulunduğunu paylaştı.

Tarhan, çocuklarına olan sevgisiyle tanınıyordu. Irmak Ünal'ın iki doğumunda da yanı başında olan, gözleri yaşlı bebeklerini ilk kucağına alanlardan biriydi. En yaramaz ve huysuz zamanlarında ona katlandı, birlikte en güzel yerleri gezdi, zor günleri paylaştı. Ancak hiçbir zaman ondan vazgeçmedi.

Tarhan'ın 90 yıllık hayatı, sevgi dolu bir üvey baba olarak hatırlanacak. İrmak Ünal'ın gözünden anlatılan bu hikaye, iyi bir üvey babanın değerini ve yaşamın güzel bir yolculuk olduğunu hatırlatmaktadır.