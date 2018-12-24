Esir mücahidler Çankaya’da anılacak

KUTAD tarafından düzenlen “Esir mücahidlerin hayat öyküsü” isimli seminer 26 Aralık’ta dinleyicilerini bekliyor.

Esir mücahidler Çankaya’da anılacak

Kudüs ve Tarihimiz Derneği (KUTAD) tarafından düzenlenen “Esir mücahidlerin hayat öyküsü” isimli seminer programı 26 Aralık tarihinde saat 17.00’da Çankaya’da gerçekleştirilecek. Programa konuşmacı olarak Filistinli Zaher Elbek katılacak.
 

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