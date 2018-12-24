Kudüs ve Tarihimiz Derneği (KUTAD) tarafından düzenlenen “Esir mücahidlerin hayat öyküsü” isimli seminer programı 26 Aralık tarihinde saat 17.00’da Çankaya’da gerçekleştirilecek. Programa konuşmacı olarak Filistinli Zaher Elbek katılacak.
Esir mücahidler Çankaya’da anılacak
KUTAD tarafından düzenlen “Esir mücahidlerin hayat öyküsü” isimli seminer 26 Aralık’ta dinleyicilerini bekliyor.
Kudüs ve Tarihimiz Derneği (KUTAD) tarafından düzenlenen “Esir mücahidlerin hayat öyküsü” isimli seminer programı 26 Aralık tarihinde saat 17.00’da Çankaya’da gerçekleştirilecek. Programa konuşmacı olarak Filistinli Zaher Elbek katılacak.
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