EYT işlemleri nasıl yapılır? e-Devlet Kapısından emeklilik işlemleri yapmak

EYT işlemleri e-Devlet Kapısı üzerinden nasıl yapılır, hangi yol izlenmesi gerekiyor.

Türkiye'de yaklaşık 5 milyon insanı ilgilendirdiği belirtilen EYT düzenlemesi yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Yasanın çıkmasından sonra emekli adayları merakla işlemlerin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

EYT İŞLEMLERİ e-DEVLET'TEN NASIL YAPILIR?

Kanundaki düzenleme ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na geçici madde eklenerek ilgili kanunlara göre kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede en hızlı ve kolay başvuru yolu e-Devlet Kapısı olacak.

EYT koşullarını sağlayan vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden emeklilik işlemlerini yapabilecek.

E-Devlet'ten yapılacak başvurularda sisteme giriş yapıldıktan sonra arama kısmına "emekli" veya "gelir" kelimesi yazılıyor. "Gelir aylık ödenek talep belgesi verilmesi" seçeneği işaretleniyor. Tahsis talep türünde ise "yaşlılık aylığı"nın seçilerek başvurularda adım adım ilerleniyor.

Gelen ekranda “Yeni Başvuru” seçeneğine tıklayıp, tahsis talep türü olarak “Yaşlılık Aylığı” seçiliyor.

SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa, 4/A SSK; BAĞ-KUR kapsamında aylık talep ediliyorsa 4/B BAĞKUR seçilip “Başvur”a tıklanacak.

T.C. Kimlik Numarası ve ad-soyad bilgileri ekrana otomatik olarak gelecek. Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek, açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başına sıfır eklenmeden yazılarak, e-posta adresi de eklenebilir.

Adres bölümünde ikametgah bilgisi ekrana otomatik olarak gelecek. Tebliğin farklı bir adrese gönderilmesinin talep edilmesi halinde; farklı adres kısmına yeni adres yazılması gerekecek. Yazılmış olan yeni adresin il ve ilçe kısımlarının da doldurulması gerekiyor.

BAĞKUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurtdışından aylık alınması durumunda, “Aylık alıyor mu?” Kutucuğunda yer alan “Evet” ya da “Hayır” seçeneklerinden herhangi birinin mutlaka işaretlenmesi gerekiyor.

İleri butonu ile bir sonraki sayfaya geçiş yapılarak Başvur kutucuğuna tıklandığında, başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek.