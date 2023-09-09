Facebook ücretli mi olacak 2023 yılında hayata geçecek mi?

Facebook'un ücretli olacağı tartışmaları devam ederken Instagram için de benzer bir haber geldi. Meta'nın sahibi olduğu iki büyük sosyal medya platformunu kullananlar artık ücret ödeyecekler. Ancak herkes ücret ödemeyecek tabii ki. Sosyal medya platformlarının ücretli olması uygulaması Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla birlikte başladı. Musk, Twitter'dan daha fazla para kazanmak için platformu kısmen ücretli hale getirmişti. Platformun bütün imkanlarından faydalanabilmek için ücretli üyelik yapmak gerekiyor. Peki, Facebook'un ücretli uygulaması nasıl olacak, kimler ücret ödeyecek, ücretsiz kullanım hakkı da olacak mı?

FACEBOOK ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Evet, Facebook ücretli oluyor; ancak sadece reklamsız kullanmak isteyenler için. Facebook'u reklamlı şekilde kullanmak isteyenler ise ücret ödemeyecek. New York Times'ın haberine göre, Facebook ve Instagram'ın ana şirketi Meta, her iki sosyal medya platformunda da kullanıcılara reklam göstermeyen, ücretli bir abonelik modelini hayata geçirmeyi planlıyor.

Reklamsız seçenekler yalnızca Avrupa Birliği'nde mevcut olacak ve muhtemelen bölgedeki düzenleyici denetim ve gizlilik endişelerine bir yanıt olacak. Meta'nın planlarına yakın kaynaklar, Facebook ve Instagram abonelikleri için ödeme yapan kullanıcıların uygulamalarda herhangi bir reklam görmeyeceğini söylüyor.

INSTAGRAM DA MI ÜCRETLİ OLACAK?

Evet Instagram da artık ücretli bir platform haline geliyor. Meta'nın AB'de Facebook ve Instagram'ın ücretsiz versiyonlarını reklamlarla birlikte kullanıma sunmaya devam edeceği belirtiliyor. Uygulamaların ücretli versiyonlarının ücretinin ne kadar olacağı ya da şirketin bunları ne zaman piyasaya süreceği belli değil.

Bu hamle Meta gibi teknoloji şirketlerinin özellikle Avrupa'daki yeni düzenlemelere uymak için ürünlerini nasıl yeniden tasarlamaları gerekebileceğini gösteriyor. AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Dijital Piyasalar Yasası gibi yasalar, şirketlerin kişisel verileri reklam için nasıl kullanabileceğini sınırlıyor.

Reklamsız ücretli bir seçenek sunmak, Meta'nın reklamları hedeflemek için kullanıcı verilerini analiz etmeye dayanan mevcut iş modeliyle ilgili bazı yasal endişeleri gidermesine yardımcı olabilir. Ancak, kaç kullanıcının abonelik için gerçekten ödeme yapacağı belirsiz.

Threads'in, düzenleyicilerin kişisel gizlilik kaygıları nedeniyle henüz AB'de kullanılamadığını belirtelim. Ayrıca Meta, Temmuz ayında AB kullanıcılarının VPN'ler aracılığıyla uygulamasına erişmesini engellemek için bazı önlemler aldı. Sosyal medya devi Threads'i AB'de ne zaman piyasaya sürmeyi planladığını söylemedi, ancak uygulama bu yılın ilerleyen günlerinde, özellikle reklamsız abonelikle birlikte bölgede kullanıma sunulabilir.

Meta gelirinin büyük kısmını hedefli reklam satışından elde ediyor. Avrupa Birliği, şirketin reklam işinin yaklaşık %10'unu oluşturuyor ve bu da onu Kuzey Amerika'dan sonra en kazançlı ikinci bölge yapıyor.