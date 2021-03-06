Genç Dergisi Mart sayısı raflardaki terini aldı

Editörlüğünü Süleyman Ragıp Yazıcılar’ın yaptığı Genç Dergisi bu ay; “Yüzümüzün ve Özümüzün Kıblesi” Kâbe’yi gündemine aldı. Kâbe’nin anlam dünyamızdaki karşılığını, gençlerin ifadeleriyle okurlarına sundu.

Dergi, “Ne Var Ne Yok” ve “bi’dünya haber” başlıklarıyla ülkemizden ve dünyadan güzel haberlerle açılış yapıyor. Müslümanlarını mirasını dünyaya tanıtan festival olarak bilinen MACFEST ile ilgili kısım, okura dikkat çeken bir içerik sunuyor.

“Yüzümüzün ve Özümüzün Kıblesi”

Genç Dergisi’nin ilk bölümlerinde yer alan dosya “Yüzümüzün ve Özümüzün Kıblesi” diyor. Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara; “Ebabil Olma Vazifesi Müminlerin Omuzlarında”, Prof. Dr. Ömer Çelik; “Kâbe’nin Aslı Kalptir”, Prof. Dr. Vahit Göktaş; “Teslimiyet Aklın Aşka Kurban Edilmesidir”, Erol Erdoğan; “Kulun Rabbine En Yakın Olduğu Mekandır Kâbe”, Adem Dobur; “BİR’lerin Buluştuğu Merkezdir Kâbe”, Hasan Baydemir; “Kıble’nin Kâbe Olması Bir Manifestodur”, İbrahim Sezginer; “Maddede ve Manada İslam Kardeşliği Yaşıyor”, Muhammed Salih Hocaoğlu; “Özde Biriz, Kardeşiz”, Abdurrahman Baysal; “İnsanlığın Sınır Tanımayan Ortak Vatanı”, başlıklarıyla Kâbe’ye ilişkin bilinç oluşturmaya yönelik, farklı açılardan güzel bilgiler paylaşıyor. Ayrıca Furkan Ardıç, Beytullah Akdemir, Şamil Çökeler, Furkan Patacı, İsmail Üstün, Ahmet Yaşar, Asel Arzu, Rabia Çakmak Ekim, Hümeyra Şen, Kübranur Seçen, Abdüllatif Tırlı, Feyzanur Kalkanlı, Sevdanur Karahan, Hilal Kurdaş, Rümeysa Berire Önlem gibi genç isimler de Kâbe’ye ilişkin kendi pencerelerinden hissiyatlarını ve konuyla ilgili bilgilerini aktarıyor.

DİJİTALLİĞE KURBAN EDİLEN YİTİK DEĞER: MAHREMİYET

Derginin ilerleyen sayfalarında Doç. Dr. Ahmet Dağ ile “Mahremiyetini Yitiren Dijital Köleleriz” başlıklı bir röportaj bulunuyor. Görüşmede; transhümanizm ve post-modernizm gibi son dönemin küresel çapta ilgi çeken konuları tartışılıyor. Sonraki sayfalarda alanında uzman bir isim olan Ökkeş Emin Balçiçek’le “Parayı Teknolojiyle Yönetenler: FinTech’ler” başlıklı bir söyleşi bulunuyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte finansal işlemlerde de sağlanan kolaylıkları ve son yılların finansal anlamda en çok tartışılan konularından olan Bitcoin de masaya yatırılıyor.

Bu sayıda ayrıca Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde de görev ifa etmiş olan Fütüvvet Vakfı Başkanı kıymetli Emir Eş ile ilkeli gençlik üzerine yapılan bir röportaj da yer alıyor.

Taha Kılınç; “Beni Neden Seviyorlar?”, Tülay Gökçimen; “Mescid-i Aksa’nın Kadın Muhafızları: Biz Burada Kalacağız”, Adem Özköse; “Şah-ı Nakşibend’de Güzel Bir Sürpriz”, Erhan İdiz; “Yataksız ve Yemeksiz Altmış Dört Gün”, Emre Topoğlu; “İncecikten Bir Kar Yağar”, Ayşe Yazıcılar; “Gençlik, Madde ve Ruh Tazeliğidir”, Dr. Adem Ergül; “Öze Yardım Büyük Yardımdır”, S. Bilgehan Eren; “Küresel Kumarhane -Medeniyet Lafazanlık Değil, Hâkimiyet Meselesidir-”, Volkan Zamanoğlu; “Mümkün Diye Bir Yer Memnun Diye Bir Kelime”, Adem Turan, “Ersin Nazif Gürdoğan: Zamanımızın Yunus’u”, Hande Berra; “Son Fener”, Murat Kaya; “Mülküyle Birlikte Şükrü de Artan Peygamber: Süleyman Peygamber” gibi isimler de yazılarıyla derginin mart sayısına katkı sunan isimler arasında.

Genç Dergisi’nin her sayısında olduğu gibi bu sayısında da; sağlıktan sanata, kültürden bilime ve teknolojiye her konu değerli isimlerin araştırmaları ve güzel üsluplarıyla okura sunuluyor. Bu başlıklar ise şu şekilde: “şifahane”, “mikro alemden makro aleme”, “tekno gündem”, “yazı atölyesi”, “elden ne gelir?”, “tarih müzakeresi”, “ethem hoca ile mesajlaşmalar”, “kendini yönetme becerileri”, “sinema”, “kültür-sanat”.

DERGİNİN MART SAYISINA KATKI SUNAN İSİMLER

Abdullah Uçar, Adem Ergül, Adem Özköse, Adem Turan, Ahmet Şahin Akbulut, Ayşe Saliha Emon, Ayşe Yazıcılar, Belemir Kopuz Güneri, Betül Tutar, Ender Ekim, Esad M. Eskimez, Ethem Cebecioğlu, Faruk Selman Lekesiz, Gamze Çakır, Gökhan Gökçek, Hande Berra, Hatice Betül Karagöz, Hatice Özdemir Tülün, K. Beyza Kirenci, Mehmet Nişancı, Metin Karabaşoğlu, Muhammed Murat Tutar, Murat Kaya, Nurcan Doğan, S. Bilgehan Eren, Soner Duman, Volkan Zamanoğlu, Yusuf Kandil.