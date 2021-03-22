Goldman Sachs ve EBDR'den Türk şirkete yatırım

Yapılan açıklamaya göre, Türk finansal teknoloji şirketi DgPays, bir yıla yakın süren görüşmeler sonucunda Goldman Sachs ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) yatırım almak üzere anlaşmaya vardı.

Yatırım turunun gerekli mercilerden onayların alınmasının ardından tamamlanması bekleniyor. Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi ve EBRD tarafından yapılacak yatırım, Türkiye'de bugüne kadar fintech alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DgPays Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Ömerbeyoğlu, Türkiye'de fintech şirketleri arasında yenilikçi olarak öne çıkan lider bir konuma sahip olduklarını bildirdi.

Kuruluşundan bu yana hızlı bir büyüme gösteren ve fark yaratan DgPays'in, Goldman Sachs ve EBRD yatırımıyla daha da güçleneceğini kaydeden Ömerbeyoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Şirketimiz, sunduğu yenilikçi teknoloji ve çözümlerle kısa sürede fintech alanında önemli uluslararası yatırımcıların dikkatlerini çekmeyi başardı. Dünyanın en önemli finans kuruluşlarının ilgi odağı olmaktan mutluyuz. Bu ortaklığın, stratejimizin bir parçası olan mevcut ürün ve hizmetlerimizi global trendlere paralel olarak uluslararası ölçeğe taşımak ve açık bankacılık gibi alanlarda geliştirdiğimiz yeni ve yüksek teknoloji ürünleri yerel ve küresel seviyede yaymak için de kaldıraç etkisi yapacağını düşünüyoruz. Bizim enerjimiz ve girişimci ruhumuz, ortaklarımızın network ve tecrübesiyle birleşince çok yakında başarılarla anılan bir platform olacağız. Bu bağlamda ülkemize doğrudan yabancı yatırım getirmekten de memnuniyet duyuyoruz."

"Türkiye, fintech alanında büyüyeceğine inandığımız bir pazar"

Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi yöneticilerinden Max Klimov ise teknoloji adaptasyonu, yüksek genç nüfusu, finans ve teknoloji alanlarındaki kaliteli insan kaynağıyla Türkiye'nin fintech alanında büyüyeceğine inandıkları bir pazar olduğunu bildirdi.

Klimov, "En yenilikçi teknolojiler gerek ödeme sistemleri gerekse bireysel bankacılık alanlarında uzun zamandır tüketicilerin hizmetine sunulmakta. Biz, DgPays’in teknoloji altyapısı ve alanındaki tecrübesi ile sektörün ve paydaşlarının büyümesinde ve gelişmesinde kilit bir rol oynayacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

EBRD Risk Sermayesi Yatırım Programı yöneticilerinden Maria Barsuk da DgPays'in bu kadar kısa süre içerisinde büyük ölçekli bir ödeme sistemi şirketi haline gelmesi ve pazardaki önemli oyuncular ile stratejik ortaklıklara gitmesinden çok etkilendiklerini vurguladı.

Barsuk, "EBRD olarak yatırım yaptığımız ülkelerdeki dijital dönüşümü ve yenilikçi tüketici çözümlerini destekleyerek söz konusu ülkelerin ekonomik gelişimine de katkı sağladığımıza inanıyoruz. Hissedar olarak EBRD, Serkan Ömerbeyoğlu'nu ve ekibini, Türkiye'nin fintech dünyasının lider markası olmak için ilerledikleri yolda destekliyor olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Geniş ekosistemi, yenilikçi hizmet ve ürünleriyle öne çıkıyor

Ödeme sistemleri alanında faaliyet gösteren ve 2017'de kurulan DgPays, başta bankalar, e-para şirketleri, mobil ağ operatörleri, sigorta ve lojistik şirketleri olmak üzere 24 kurum, 55 milyon debit/ön ödemeli kart, 23 bin ATM ile 300 bine yakın iş yerinde kullanılan Android POS ve Soft POS'tan oluşan bir çözüm ve hizmet ekosistemine sahip.

Ağustos 2020'de Doğuş Grubu'na ait Türkiye'nin en büyük sadakat programlarından ZUBİZU ile ortaklık yapan şirket, Türkiye'nin hemen hemen bütün bankalarına hizmet veriyor.

DgPays, ATM, Pos, Ön Ödemeli Kart, Debit kart yönetim yazılım ve hizmetleri gibi geleneksel ödeme teknolojilerinin yanı sıra dijital platformlar, elektronik cüzdan, ödeme geçidi altyapıları, mobil ödeme teknolojileri, NFC, QR, yeni nesil POS ve ödeme kabul eden teknolojiler ile ödeme sistemi ihtiyaçlarını uçtan uca karşılıyor. Şirket, firmalara sunduğu yazılım çözümlerinin yanı sıra, bu çözümlerin kullanıldığı platformların işletimini de yapıyor.

Finans teknolojileri alanında deneyimli girişimci olan ve DgPays'i kurmadan önce ödeme sistemlerinde faaliyet gösteren Provus Bilişim Hizmetleri'nde ortak olarak görev yapan DgPays CEO'su Serkan Ömerbeyoğlu, Türkiye'nin en büyük ön ödemeli kart programı olan İninal'ın da fikir babası ve kurucu ortakları arasında yer alıyor.

AA