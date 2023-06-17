Gönül Dağı Azize kimdir? Gönül Dağı dizisindeki Azize karakterini kim oynuyor?

Gönül Dağı Azize kimdir, karakteri canlandıran oyuncu kim, nereli ve kaç yaşında soruları merakla soruluyor.

Gönül Dağı dizisinin kadrosuna deneyimli sanatçı Ayten Uncuoğlu katıldı.

Uncuoğlu, dizinin geçtiğimiz bölümünde kasabasından ayrılan Dişçi Musa'nın huzurevine yerleşen arkadaşı 'Azize' karakterini canlandırıyor.

GÖNÜL DAĞI AZİZE KİMDİR?

Usta oyuncu, 1 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 91. bölümden itibaren izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı.

Azize karakteri, 5 yıldır huzurevinde yaşayan birisi olarak tasvir ediliyor. Çiçeklere olan ilgisiyle dikkat çeken Azize'nin gizemi ilk bölümde korunacak.

Gönül Dağı dizisinde Azize karakterini canlandıran Ayten Uncuoğlu, 24 Mayıs 1946 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Aslen Eskişehir'lidir. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım atan Uncuoğlu, aynı zamanda dizi projelerinde de yer aldı. Türkiye'de unutulmayan dizilerde yer alarak unutulmaz oyuncular arasında yer edindi.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya bölümünü okuduktan sonra Tiyatro bölümünden de mezun oldu. 1988 yılında "Bir Tren Yolculuğu" adlı sinema filminde rol aldı, ancak bu filmde arka planda kaldı. Fakat 1996 yılında başlayan "Çılgın Bediş" dizisinde rol almaya başladı ve sert yapılı bir okul müdiresi karakterini canlandırarak kısa sürede Türkiye'de sevildi.

Ayten Uncuoğlu, 2000'li yıllarda da farklı projelerde yer aldı. Aliye dizisi gibi ekranların unutulmayan yapımlarından birinde rol aldı ve ayrıca unutulmayan Kavak Yelleri adlı dizide de yer aldı.

Ayten Uncuoğlu'nun oyunculuk kariyeri boyunca Türk televizyonunda iz bırakan performanslarıyla hatırlanır ve Türkiye'nin sevilen ve unutulmaz oyuncularından biri olarak anılır.