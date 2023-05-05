Green Card sonuçları 2023 sorgulama ekranı açıldı mı? Sonuçlar nereden nasıl öğrenilir? Bu yıl başvuru yapan milyonlarca insan "Amerikan Rüyası"na kavuşmak için heyecanla bekliyordu. Beklenen an geldi. Bugün itibariyle başvuru sonuçları açıklanıyor. Sonuçların açıklandığı resmi makamlar tarafından teyit edildi. Ancak sonuçlar Türkiye yerel saatiyle sabah saat 07.00 itibariyle ekrana düşecek. Peki, Green Card sonuçları 2023 sorgulama ekranı açıldı mı? Sonuçlar nereden nasıl öğrenilir?

Öncelikle Green Card'ın ne olduğuna bakalım. Green Card ya da Türkiye'de bilinen adıyla Yeşil Kart veya Amerikan vatandaşlığı, resmi adı "Daimi İkamet Kartı" (Permanent Resident Card) olan ABD hükümeti tarafından verilen bir belgedir. Green Card sahibi olan kişiler, ABD'de kalıcı olarak yaşama hakkına sahiptirler ve ABD'de çalışma ve seyahat etme özgürlüğüne sahiptirler.

Green Card, ABD'ye göç eden yabancılar için önemlidir. Green Card sahibi olmak, yabancıların ABD vatandaşı olmadan da ABD'de yaşama, çalışma ve seyahat etme özgürlüğüne sahip olmalarını sağlar.

Ayrıca, Green Card sahibi olanlar, ABD vatandaşı olma hakkını kazanabilirler. Bu karta başvuru için hiçbir önkoşul bulunmuyor. Dünya genelindeki bütün insanlar bu karta başvuru yapabiliyor. Her yıl milyonlarca insan ABD'de yaşamak için bu kartın çekilişine katılım sağlıyor. Öte yandan her yıl yaklaşık 150 bin insan bu şekilde Amerikan vatandaşlığını kazanıyor.

GREEN CARD SONUÇLARI 2023 SONUÇ SORGULAMA

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

Yine büyükelçilik tarafından belirlenen başvuru sonuç tarihi de geldi.

Green Card çekiliş sonuçları, 6 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye saati ile akşam 19:00'da açıklanacak.

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

1. http://dvprogram.state.gov adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)

6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)

7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.

8. Submit Linkine tıklayın.