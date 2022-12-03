Greenpeace, Fransa'nın Rusya'dan uranyum almayı sürdürmesine skandal dedi

Greenpeace, 29 Kasım'da Mihail Dudin adlı geminin Kuzey Fransa'daki Dunkerque limanına onlarca varil doğal uranyum ve zenginleştirilmiş uranyum teslimatı yaptığını bildirdi.

Geminin daha sonra Rusya'ya yola çıktığı ve 6 Aralık'ta Sankt-Peterburg limanına yanaşmasının beklendiği ifade edildi.

Greenpeace'ten Pauline Boyer, "Ukrayna'daki savaş kızışırken Rusya'yla nükleer ticaretin devam etmesi skandal. Aynı tas aynı hamam" dedi.

Boyer, Dunkerque limanına Rusya'dan 28 Eylül'de 10 varil, 13 Eylül'de 20 varil, 24 Ağustos'taysa 52 varil uranyum gönderildiği belirtti.

STK, hükümete Kremlin'le nükleer ticareti sonlandırma çağrısı da yaptı.

Fransız devletine ait enerji şirketi EDF'nin alt kuruluşu olan nükleer reaktör işletmecisi Framatome, teslim alınan uranyumların nükleer yakıt üretiminde kullanılacağını açıkladı.

Şirket, yakıtın bir kısmının firmanın müşterilerine bir kısmının da nükleer denizaltılarında kullanılması için Fransız ordusuna satılacağını belirtti. EDF ise teslimatın uluslararası yaptırımları ihlal etmediğini savundu.

Uranyum ithal eden Fransa, bu elementi işleyerek Rusya'ya geri satıyor. Hükümet, EDF ve hisselerinin çoğu devlete ait Orano şirketlerinin ihracatlarının ekimde durdurulacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'taki askeri operasyon emriyle başlayan Ukrayna savaşında, Kremlin'e enerji bağımlılığını azaltmak için adımlar atmıştı.

Dün alınan kararla AB ülkeleri, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, tavan fiyat uygulamasının Rusya'nın petrol gelirlerini azaltacağını savunmuştu.

Öte yandan AB'nin nükleer enerji sektörü halen büyük ölçüde Rusya'ya bağlı. Avrupa ülkeleri Rusya'dan her yıl yaklaşık 200 milyon euro değerinde uranyum satın alıyor.

Kaynak: Independent Türkçe