Günde 4,9 milyon ekmek israf ediliyor

Doğanın bizlere 2021 için sunduğu kaynakları tükettik. 29 Temmuz'de açıklanan "Dünya Limit Aşım Günü"nden beri 2022 kaynaklarından borç alarak besleniyoruz. Gelecek nesillerden aldığımız kaynakları da israf ediyoruz. Her yıl 1,3 milyar ton gıda, tarımsal sulama ile 20 milyar metreküp su israf ediliyor.

Dünyanın yüzde 70'i su ile kaplı olmasına rağmen tatlı su oranı %3. Dünyada su kaynaklarının %69'u sulamada, %19'u sanayide ve %12'si ise evsel tüketimde kullanılıyor.

Tarımsal sulama yüzünden yılda 20 milyar metreküp su israf ediliyor. Her yıl 3.4 milyon insan içilebilir temiz suya ulaşamadığı için yaşamını yitiriyor. Türkiye'de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4.000 metreküpten 1.346 metreküpe indi. Eğer etkili adımlar atılmazsa 2030 yılındaki nüfus tahminlerine göre su fakiri bir ülke olabiliriz.BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) raporuna göre, her yıl yaklaşık 1 trilyon dolarlık gıda tüketicilere henüz ulaşmadan kaybediliyor. Dünya genelinde çöpe giden ve israf olan gıda miktarı yıllık 1,3 milyar ton. Bu miktar tüm Sahra Altı Afrika bölgesinde üretilen yiyecek miktarına denk. Dünyada her gün 9 kişiden biri aç uyuyor ve 27.000'den fazla insan açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 26 milyon ton gıda israf ediliyor.

KİŞİ BAŞI YILDA 7 AĞAÇ

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 2020 yılı İsraf Raporu'na göre her yıl ortalama 68 milyon ağaç, 30 milyon hektar kağıt üretimi için kesiliyor. Türkiye'de kağıt ve karton tüketimi yıllık yaklaşık 6 milyon ton. Doğaya verilen zararın tazmin edilmesi için her yıl kişi başı en az 7 fidan dikilmesi gerekiyor. Her yıl 14 milyon ton plastik atığın okyanuslara karıştığı tahmin ediliyor.

- 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç obezite sorunu yaşarken;

- Üretilen gıdanın, her yıl üçte biri yani 1,3 milyar tonu kaybediliyor ya da israf ediliyor.

- Gelişmiş ülkeler yıllık bazda kişi başına 95- 115 kg yiyeceği çöpe atıyor.

- Avrupa'daki gıda atığı 200 milyon kişinin beslenmesi için yeterli.

- Günde 4.9 milyon adet ekmek,

- Yılda 1.7 milyar adet ekmek çöpe gidiyor.

- Yılda 18.8 milyon ton sebze ve meyve çöpe atılırken,

- 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor.

İSRAFI ÖNLEMEK EVDE BAŞLIYOR

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 2020 yılı israf raporu'na göre;- Bireysel israflar evimizde, işyerimizde yaptığımız bütün israfları kapsıyor. Enerji israfıyla ilgili, konutlarda ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin %35'ini israf ediyoruz.

- Damlaya damlaya akan bir musluk, yılda 3 metreküplük su kaybına neden oluyor. Bunun her konuta maliyeti yaklaşık 6 bin lira civarında.

- Bir kişinin günde iki kez 1 dakika boyunca musluk suyunu kapatmadan diş fırçalaması yılda 8 ton su israfına neden oluyor.

Dört kişilik bir ailenin her üyesinin duş süresini 1 dakika kısaltmasıyla yılda 18 ton su tasarrufu sağlanabiliyor.

-Türkiye'de günde yaklaşık 12 milyon ekmek israf ediliyor.

Yenişafak