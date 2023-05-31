Hakan Fidan aday oldu mu? Hakan Fidan milletvekili adayı mıydı?

Hakan Fidan aday oldu mu, milletvekilliği için başvuruda bulundu mu soruları merakla soruluyor.

Cumhur İttifakı listesinden seçime girebilecek isimler arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yer aldığı, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da adaylık için istifa edebileceği belirtiliyordu. İsmi öne çıkanlardan biri de eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ti.

HAKAN FİDAN ADAY OLDU MU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılması kararlaştırılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için takvimi 18 Mart Cumartesi günü başlatmıştı.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların milletvekili adayı olmaları için istifa etmelerinin gerekmediğine işaret edilirken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, bakan yardımcıları ve Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin başkan ve yöneticilerinin adaylık için istifalarının şart olduğu belirtiliyordu.

Seçim öncesi yapılan haberlerde, listelerde dönemlerinde yaptıkları başarılı işlerle anılan bazı eski bakanlara da yer verilebileceği ifade ediliyor. Bu konuda öne çıkan isim ise eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde gidilen ilk Seçim olmasıyla beraber kamudan istifa edecekler de tartışılmıştı.

Kamudan istifaların cuma günü saat 17.00’ye kadar tamamlanması gerekiyordu.

Sisteme göre, Cumhurbaşkanlığı kurullarında görev alanlar, kulislerde aday olacağı konuşulan Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve bakan yardımcılarının istifa etmesi gerekiyordu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakanların bu sisteme göre istifa etmeleri gerekmiyordu.

SONUÇ

Sonuç olarak ise Hakan Fidan istifa etmedi ve milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı.

Aday olmamaması bakan olma ihtimalini şimdilik artırıyor. Ancak listeler açıklanmadan hiçbir şey söylenemez.

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan biyografisi şöyle:

Hakan Fidan, 1986 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak göreve başladı. İlk eğitimlerini KK Muhabere Okulu ve KK Dil Okulu'nda tamamladı. Ancak askerlik kariyerini kendi isteğiyle bırakarak Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanında lisans dereceleri aldı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı üniversitede "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora derecesi elde etti.

Hakan Fidan, uluslararası alanda akademik çalışmalarına devam etti ve Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da çalışmalar yaptı. Ayrıca Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik görevleri üstlendi. 2001 yılından itibaren Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda da görev aldı. 2001 yılından itibaren iki yıl boyunca Avustralya Türkiye Büyükelçiliği'nde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak görev yaptı. 2003 yılında ise Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanı olarak atandı.

Hakan Fidan, 14 Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine getirildi ve 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. Ayrıca 8 Mart 2008 tarihinde Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu, ancak bu görevinden 2011 Şubat'ında istifa etti.

15 Nisan 2010'da Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) müsteşar yardımcısı olarak göreve başladı ve Emre Taner'in görev süresinin sona ermesinin ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı olarak atandı. Bu göreviyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en genç MİT Müsteşarı olarak kaydedildi. Hakan Fidan, büyükelçilik görevi sırasında MİT Müsteşarlığına atanmış olan Sönmez Köksal'dan sonra dışarıdan getirilen ikinci isim olarak MİT'in başına geçti.

Ancak Hakan Fidan'ın 13 Eylül 2011 tarihinde PKK yöneticileri Mustafa Karasu ve Sabri Ok ile Oslo'da gerçekleştirdiği görüşmeler, Dicle Haber Ajansı aracılığıyla basına sızdırıldı. Bu olay tartışmalara yol açtı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Hakan Fidan, Türkiye'deki istihbarat çalışmalarında önemli bir rol oynamış ve uluslararası ilişkiler alanında akademik bir geçmişe sahip olmuştur. Kariyeri boyunca farklı görevlerde bulunmuş ve dikkate değer başarılar elde etmiştir.