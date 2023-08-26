Hakan Telli neden öldü? Şehit polis memuru Hakan Telli kimdir?

Hakan Telli neden öldü, şehit düşmesi sonrasında polis memurunun yakınları ve sevenleri merakla bu sorunun cevabını arıyor. İstanbul'un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen bir uyuşturucu operasyonu, yaşanan şiddetli çatışma sonucunda ülke gündemine oturdu.

HAKAN TELLİ NEDEN ÖLDÜ?

Polis memuru Hakan Telli, operasyon esnasında meydana gelen çatışmada hayatını kaybetti. Operasyon, Kağıthane ilçesinde tespit edilen bir adrese düzenlendi. Ancak bu operasyon sırasında, şüpheli kişilerin uzun namlulu silahlarla polis memurlarına ateş açması sonucunda çatışma çıktı. Bu çatışma sonucunda Hakan Telli isimli polis memuru şehit düştü. Olayın ardından, Hakan Telli'nin hayatı ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinilmeye başlandı.

Hakan Telli, İstanbul'da görev yapmakta olan bir polis memuruydu. Uyuşturucu operasyonu sırasında baskın düzenlenen evdeki saldırganların silahla karşılık vermesi sonucunda Hakan Telli hayatını kaybetti.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Polis memuru Hakan Telli ve A.Y.Ç isimli diğer polis memuru, operasyon sırasında yaralanmış ve hemen hastaneye kaldırılmıştır. Ancak Hakan Telli'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu üzülerek bildiririz. Diğer yaralı polis memurunun tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma halen sürdürülmektedir."

Şehit polis memuru Hakan Telli, aslen Tokatlıydı ve 2007 yılında polis teşkilatına İzmir'de katıldı. Hakan Telli'nin cenazesi, İstanbul'da düzenlenecek bir törenin ardından memleketi Tokat'a gönderilecektir. İlgili valilik açıklamasında, "2007 yılında İzmir'de emniyet teşkilatımıza katılan saygıdeğer şehidimiz Hakan Telli, evli ve iki çocuk babasıydı. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.