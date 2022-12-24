Hasan el-Benna'nın kızı Hala el-Benna'nın cenazesi toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hala el-Benna için Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Duaların edildiği törende, Hala el-Benna'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından Eyüpsutan'daki Mihrişah Sultan Haziresi'ne defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

İslam dünyasındaki çeşitli düşünce akımlarına önderlik eden ve dünya çapında 72 ülkede organize olan İhvan'ın 1928'de ilk filizlerini atan Mısırlı düşünür ve alim Hasan el-Benna, 12 Şubat 1949'da uğradığı suikast sonucu 43 yaşında şehit edilmişti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da cenaze törenine katılanlar isimlerden biriydi. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Müslüman Kardeşler'in kurucusu, 20. Yüzyılda İslami uyanışın öncülerinden Hasan el-Benna'nın kızı Hâla el-Benna’nın, Eyüp Sultan Camii’nde kılınan cenaze namazına iştirak ettik. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.