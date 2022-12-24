Hasan el Benna'nın kızı İstanbul'da vefat etti

Müslüman Kardeşler Hareketi'nin kurucusu Hasan el Benna'nın kızı Hala Hasan el Benna hanımefendi, İstanbul’da tedavi görmekte olduğu hastanede vefat etti.

Merhumenin cenaze namazı bugün (24.12.2022, Cumartesi günü) ikindi namazını müteakiben Eyüp Sultan Camii’nde kılınacaktır.

Şehid Hasan el Benna'nın kızı Sena el Benna da kısa süre önce 85 yaşında ebediyete irtihal etmişti.

Aşağıdaki fotoğrafta Hasan el Benna üç çocuğu ile görülüyor. Sağ tarafındaki oğlu Ahmed Seyfulislam. 8 çocuğu olan Hasan el Benna'nın iki çocuğu (Safa ve Muhammed Husameddin) o hayatta iken vefat edecek, son kızı İstişhad ise Hasan el Benna'nın vefatından sonra dünyaya gelecektir.

2016 yılında hayatını kaybeden Ahmed Seyfülislam'ın eşi Türk vatandaşıdır. Ali Yakup Cenkçiler'in talebesi olan eşi ile evliliğine aracı olan isimler Ali Yakup Cenkçiler ve Necmettin Erbakan'dır. Ezher'de okuyan Türk hocalar ile İhvan hareketi arasında ilginç hikayeler vardır.