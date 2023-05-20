Hasan Ocak kimdir? MLKP kurucusu Hasan Ocak ne zaman, kim tarafından öldürüldü?

Hasan Ocak kimdirn, nerelidir, kaç yaşında, ne zaman ve neden öldü soruları bu aralar merakla soruluyor.

Başta HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın mezarını ziyaret ederek çeşitli mesajlar vermesinden sonra Ocak'ın kim olduğu mir kez daha merak edildi.

HASAN OCAK KİMDİR?

Hasan Ocak adını kamuyo sık sık CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlui'nun attığı mesajla hatırlıyor.

HDP başta olmak üzere solcu örgütler, Hasan Ocak'ı bir kahraman gibi anmaya çalışıyor; suçsuz yere öldürülmüş bir vatandaş gibi lanse ediyor.

Ancak kamuoyu, Canan Kaftancıoğlu'nun, "komutan" olarak hitap edilen Hasan Ocak'ın aslında MLKP isimli terör örgütünün kurucularından olduğunu yakından biliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Hasan Ocak için MLKP'nin kurucu üyelerinden olduğunu söylediği biliniyor.

Kaftancıoğlu, MLKP terör örgütünün kurucu üyelerinden olan Hasan Ocak için ise "Hasan Ocak yaşıyor. Komutana bin selam!' demişti.

Ocak, 1995 yılındaki Gazi Olayları esnasında çıkan çatışmalarda başrolde yer alan isimlerdendi. Mahallede çıkarılan isyanın başında yer alıyordu. Daha sonra karşıt görüşlülerin savaşı haline dönüşen çatışmalardan sonra Ocak bir anda ortadan kayboldu.

Hasan Ocak, 13 Nisan 1965 tarihinde Tunceli'de doğmuş ve 1995 yılında İstanbul'da kaybolmuş olan bir öğretmen ve çay ocağı işletmecisidir. Hasan Ocak, Gazi Mahallesi olayları sonrasında gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolmuş ve daha sonra cesedi bulunmuştur. Bu olaylar sonucunda "Cumartesi Anneleri" olarak bilinen eylemler başlamıştır.

Gazi Mahallesi olayları ve kayboluşu Gazi Mahallesi'nde 12 Mart 1995 tarihinde, Alevilerin çoğunlukta olduğu bir kahvehaneye duran bir taksi şoförü öldürülerek aynı taksiyle kahvehanedeki sivillere yönelik silahlı provokatif bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu olaylar şehrin diğer bölgelerine yayılmıştır. 15 Mart 1995'e kadar süren olaylar sonucunda 22 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış ve tutuklanmıştır. Hasan Ocak, bu olayların ardından 21 Mart'ta gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştır. Hasan'ın annesi Emine Ocak, ailesi ve arkadaşları 55 gün boyunca Hasan'ı aramıştır.

Ocak ailesi, 15 Mayıs 1995 tarihinde Hasan'ın işkenceyle öldürülmüş cesedinin İstanbul Beykoz ormanlarında bulunup kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü öğrenmiştir. Ceset, Hasan'ın gözaltına alındıktan beş gün sonra Beykoz Ormanı'nda köylüler tarafından fark edilmiştir. Cesedin ölüm nedeni tel veya iple boğulma olmasına rağmen, yüzü tanınmaması için parçalanmış ve vücudunun her yerinde işkence izleri bulunmuştur.

Hukuki süreç Hasan'ı bulmak için Ocak ailesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'na başvurmuş, ancak "Gözaltına alınmamıştır." cevabı almıştır. Görgü tanıklarının ifadeleri üzerine aile, 28 Mart 1995 tarihinde Küçükçekmece Savcılığı'na giderek Hasan'ın gözaltına alınmasından sorumlu kişiler hakkında şikayetçi olmuştur. Ancak Ocak ailesinin tüm hukuki girişimleri sonuçsuz kalmıştır.

MLKP'NİN KANLI EYLEMLERİ

Hasan Ocak'ın kurucu üyelerinden olduğu MLKP terör örgütü ükemizde kanlı eylemler gerçekleştirdi. MLKP terör örgütünün Avrupa yakası sekreteri Muhabbet Kurt, Avrupa yakası semtler sorumlusu İnan Ulaş Gezici'nin de bulunduğu örgüt üyelerinin, Gazi Mahallesi'nde 11 Mart 1998'de bir polis otosunun taranması ve bir başkomserin yaralanması eylemiyle 1995'ten bu yana 13 faili meçhul olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.

POLIS MEMURU SÜLEYMAN UYSAL ŞEHİT EDİLDİ, KAYMAKAMLIK BİNASINA BOMBALI SALDIRI

Muhabbet Kurt'un Eyüp Alibeyköy Saya Yokuşu Çıkrık Sokak'ta 79 - 34 sayılı ekibe 1995'te silahlı saldırıda bulunulması ve Polis Memuru Süleyman Uysal'ın şehit edilmesiyle Sultanbeyli'de 1996'da kaymakamlık binasına silahlı ve bombalı saldırıda kuryelik yaptığı, Mert FM'in 1995'te basılması eyleminde ise istihbarat topladığı belirtildi.

SATILMIŞ CAN SİLAHLI SALDIRI SONUCU ŞEHİD EDİLDİ

MLKP örgütü semtler sorumlusu İnan Ulaş Gezici'nin ise 19 Mayıs 1998'de Esenler Karabayır Mahallesi'nde Can Stüdyo adlı fotoğraf stüdyosunu işleten MHP'li Satılmış Can'ın silahlı saldırı sonucu şehid edilmesi, 11 Mart 1998'de Gazi Mahallesi'nde görevli polis otosuna ateş açılması ve bir başkomserin yaralanması, Bağcılar'da polis otosunun taranması, Kadıköy'de 1996'da çıkan olayların provoke edilmesi, 1996'da Sultanbeyli'de kaymakamlık ve MHP binasına saldırı eylemi dahil birçok korsan gösteriye katıldığı belirtildi.