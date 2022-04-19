İçişleri Bakanı Soylu, Ukraynalı mevkidaşıyla insani yardımları ele aldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky ile telefonda görüştü. Görüşmede, insani yardım alanındaki iş birliği faaliyetleri değerlendirildi.
Genel 19.04.2022, 15:13
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Ukrayna İçişleri Bakanı Sayın Denys Monastyrsky arasındaki telefon görüşmesinde, insani yardım faaliyetleri ile iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliği faaliyetleri değerlendirildi." ifadelerine yer verildi.
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