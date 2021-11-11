İDDEF Bursa temsilciliği açıldı

Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a kadar tüm dünyada hayırseverlerin desteğiyle çalışmalar yapan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Bursa’daki temsilciliğinin açılışını yaparak vatandaşların hizmetine sundu. İDDEF, Türkiye’nin il ve ilçelerinde açtığı temsilciliklerle çalışmalarını birebir olarak anlatmayı, hayırseverlerin temsilcilikleri ziyaret etmesiyle kurumu daha yakından tanıtmayı hedefliyor.

Bursa’da hizmet vermeye başlayan temsilcilik açılış programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan Hocaefendi, İDDEF İcra Kurulu Üyesi Muhammed Taşören Hocaefendi, yönetim, kıymetli hocalar ve misafirler katıldı. Turan Hocafendi, açılışta yaptığı konuşmada, gönüllü ordusu, hocaları, talebeleri ve temsilcilikleriyle İDDEF’in tüm dünyada ve Türkiye’de hizmet ettiğini belirterek Trabzon’dan Antalya’ya Muş’tan Aydın’a Konya’dan Erzurum’a birçok il ve ilçede çalışmalar yaptığını söyledi. Duaların ardından açılış gerçekleşti.

İDDEF Bursa Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, “Muhabbetle birlikte insanlığa hizmet yolunda faaliyet göstermeye başladığımız temsilciliğimizin açılış törenini çok kıymetli katılımcılarımızla yaptık. Temsilciliğimizin hayırlara vesile olmasını dileyerek, birlik beraberlik ve kardeşliği pekiştireceğine inanıyoruz. Her zaman mağdura, mazluma ve yoksula kucak açmış, kadim geçmişi, tarihi ve doğal güzellikleriyle gönüllere taht kuran Bursa’dan Ümmet coğrafyasına gönül köprüsü kurarak hayırlı işler yapmayı hedefliyoruz. Bursalı hemşehrilerimizi Soğanlı Mah. 18. Cami Sok. No.13 / A Osmangazi’deki temsilciliğimize bekliyoruz. Hemşehrilerimiz www.iddef.org web sitesinden ve 0212 621 00 65 numaralı telefondan da hem İDDEF’e hem de temsilciliğimize ulaşarak bilgi alabilir” ifadelerine yer verildi.