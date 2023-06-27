İl il bayram namazı saatleri
Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte il il bayram namazı saatleri:
Genel 27.06.2023, 15:16
Kurban Bayramı'na geri sayım başladı ve bayram namazı saatleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı vakitlerini açıkladı. İşte illere göre bayram namazı saatleri:
- Ankara'da bayram namazı 05.57'de,
- İstanbul'da 06.10'da,
- İzmir'de 06.24'te kılınacak.
Diğer iller için bayram namazı saatleri şu şekildedir:
- Adana: 05.54
- Adıyaman: 05.41
- Afyonkarahisar: 06.09
- Ağrı: 05.17
- Aksaray: 05.56
- Amasya: 05.43
- Antalya: 06.13
- Ardahan: 05.14
- Artvin: 05.18
- Aydın: 06.22
- Balıkesir: 06.18
- Bartın: 05.55
- Batman: 05.29
- Bayburt: 05.27
- Bilecik: 06.08
- Bingöl: 05.29
- Bitlis: 05.24
- Bolu: 06.00
- Burdur: 06.13
- Bursa: 06.12
- Çanakkale: 06.22
- Çankırı: 05.52
- Çorum: 05.47
- Denizli: 06.18
- Diyarbakır: 05.33
- Düzce: 06.01
- Edirne: 06.18
- Elazığ: 05.35
- Erzincan: 05.31
- Erzurum: 05.23
- Eskişehir: 06.07
- Gaziantep: 05.46
- Giresun: 05.32
- Gümüşhane: 05.29
- Hakkari: 05.19
- Hatay: 05.53
- Iğdır: 05.12
- Isparta: 06.12
- İstanbul: 06.10
- İzmir: 06.24
- Kahramanmaraş: 05.47
- Karabük: 05.55
- Karaman: 06.02
- Kars: 05.14
- Kastamonu: 05.49
- Kayseri: 05.50
- Kilis: 05.48
- Kırıkkale: 05.55
- Kırklareli: 06.15
- Kırşehir: 05.54
- Kocaeli: 06.07
- Konya: 06.04
- Kütahya: 06.10
- Malatya: 05.39
- Manisa: 06.22
- Mardin: 05.32
- Mersin: 05.58
- Muğla: 06.22
- Muş: 05.26
- Nevşehir: 05.53
- Niğde: 05.55
- Ordu: 05.34
- Osmaniye: 05.51
- Rize: 05.24
- Sakarya: 06.05
- Samsun: 05.40
- Siirt: 05.26
- Sinop: 05.42
- Sivas: 05.41
- Şanlıurfa: 05.40
- Şırnak: 05.25
- Tekirdağ: 06.16
- Tokat: 05.41
- Trabzon: 05.27
- Tunceli: 05.32
- Uşak: 06.14
- Van: 05.19
- Yalova: 06.09
- Yozgat: 05.50
- Zonguldak: 05.57
Diğer ülkelerdeki bazı başkentlerde ise bayram namazı şu saatlerde kılınacak:
- KKTC, Lefkoşa: 06.06
- Almanya, Berlin: 05.34
- İngiltere, Londra: 05.32
- Bosna Hersek, Saraybosna: 05.44
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