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İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte il il bayram namazı saatleri:

Genel 27.06.2023, 15:16
İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı'na geri sayım başladı ve bayram namazı saatleri de merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı vakitlerini açıkladı. İşte illere göre bayram namazı saatleri:

  • Ankara'da bayram namazı 05.57'de,
  • İstanbul'da 06.10'da,
  • İzmir'de 06.24'te kılınacak.

Diğer iller için bayram namazı saatleri şu şekildedir:

  • Adana: 05.54
  • Adıyaman: 05.41
  • Afyonkarahisar: 06.09
  • Ağrı: 05.17
  • Aksaray: 05.56
  • Amasya: 05.43
  • Antalya: 06.13
  • Ardahan: 05.14
  • Artvin: 05.18
  • Aydın: 06.22
  • Balıkesir: 06.18
  • Bartın: 05.55
  • Batman: 05.29
  • Bayburt: 05.27
  • Bilecik: 06.08
  • Bingöl: 05.29
  • Bitlis: 05.24
  • Bolu: 06.00
  • Burdur: 06.13
  • Bursa: 06.12
  • Çanakkale: 06.22
  • Çankırı: 05.52
  • Çorum: 05.47
  • Denizli: 06.18
  • Diyarbakır: 05.33
  • Düzce: 06.01
  • Edirne: 06.18
  • Elazığ: 05.35
  • Erzincan: 05.31
  • Erzurum: 05.23
  • Eskişehir: 06.07
  • Gaziantep: 05.46
  • Giresun: 05.32
  • Gümüşhane: 05.29
  • Hakkari: 05.19
  • Hatay: 05.53
  • Iğdır: 05.12
  • Isparta: 06.12
  • İstanbul: 06.10
  • İzmir: 06.24
  • Kahramanmaraş: 05.47
  • Karabük: 05.55
  • Karaman: 06.02
  • Kars: 05.14
  • Kastamonu: 05.49
  • Kayseri: 05.50
  • Kilis: 05.48
  • Kırıkkale: 05.55
  • Kırklareli: 06.15
  • Kırşehir: 05.54
  • Kocaeli: 06.07
  • Konya: 06.04
  • Kütahya: 06.10
  • Malatya: 05.39
  • Manisa: 06.22
  • Mardin: 05.32
  • Mersin: 05.58
  • Muğla: 06.22
  • Muş: 05.26
  • Nevşehir: 05.53
  • Niğde: 05.55
  • Ordu: 05.34
  • Osmaniye: 05.51
  • Rize: 05.24
  • Sakarya: 06.05
  • Samsun: 05.40
  • Siirt: 05.26
  • Sinop: 05.42
  • Sivas: 05.41
  • Şanlıurfa: 05.40
  • Şırnak: 05.25
  • Tekirdağ: 06.16
  • Tokat: 05.41
  • Trabzon: 05.27
  • Tunceli: 05.32
  • Uşak: 06.14
  • Van: 05.19
  • Yalova: 06.09
  • Yozgat: 05.50
  • Zonguldak: 05.57

Diğer ülkelerdeki bazı başkentlerde ise bayram namazı şu saatlerde kılınacak:

  • KKTC, Lefkoşa: 06.06
  • Almanya, Berlin: 05.34
  • İngiltere, Londra: 05.32
  • Bosna Hersek, Saraybosna: 05.44

#bayram namazı saatleri
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