İlker Ayrık öldü mü? İlker Ayrık nerede son dakika haber var mı?

İlker Ayrık öldü mü yaşıyor mu, yaşıyorsa nerede, neden ortalarda görünmüyor soruları hayranları başta olmak üzere birçok kişi tarafından merakla sorgulanıyor. "Seksenler", "Yaparsın Aşkım", "Ben Bilmem Eşim Bilir", "Çakallarla Dans", "Geniş Aile" gibi yapımlarla seyircinin gönlünde taht kuran ünlü sempatik oyuncunun akıbetini sizler için araştırdık ve bulduk.

İLKER AYRIK ÖLDÜ MÜ?

İlker Ayrık ölmedi. Öldüğü yönündeki iddiaların tamamı asılsızdır. Öldü şeklinde çıkan haberlerin temel kaynağı ise uzun zamandır sosyal medyada paylaşım yapmıyor olmasıdır. Ayrık, en son, "Şaşkın Damat" isimli Netflix dizisiyle seyirci karşısına çıkmıştı. Öncesinde se FOX TV'de "Ben Bilmem Eşim Bilir" yarışmasıyla her gün ekranlardaydı. Ayrık'ın en son rol aldığı yapımlardan biri de "Çakallarla Dans 6" filmi oldu. Ayrık'ın ortalarda görünmemesinin en büyük nedeni de dizi ve film yapımları oldu.

İlker Ayrık, en son Aralık ayında HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'a verdiği röportajda aslında uzun bir süre ortalarda görünmeyeceğinin sinyalini vermişti. Ayrık, çocuklarına daha fazla zaman ayırmak istediğini, insanların nasıl tanıştığına dair bir belgesel film hazırlamayı düşündüğünü söylemişti.

Ayrık aynı röportajında şunları ifade etti:

Pandemi döneminde sinema sektörüne pandeminin etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sinemaların uzun süre kapalı kalmasının ardından dijital platformların yaygınlaştığını ve sektörün pandemi sonrası toparlanma dönemine girdiğini belirtti. Sinemanın sonbaharla birlikte canlanacağını söyledi.

İlker Ayrık, pandemi döneminde çiftçilikle ilgilendiğini ve çiftlikteki yaşamın ona bazı öğretiler verdiğini ifade etti. Hayatın sadeleşmesi gerektiğini ve pandeminin bu konuda bir uyarı olduğunu düşündüğünü belirtti.

Müstakbel damat filmi ve tiyatro gibi projelerinin devam edeceğini, ayrıca dünya turu yapmak gibi planlarının olduğunu paylaştı. Ayrıca, tanıştığı her yerde insanların nasıl tanıştığını merak ettiği için bu konuyu bir belgesel projesine dönüştürmeyi düşündüğünü açıkladı.

İlker Ayrık, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmek ve onlarla gezmek istediğini dile getirdi. Ayrıca futbol ve basketbol gibi sporlara olan ilgilerini ve ailesiyle futbol maçlarına gitmeyi paylaştı.

Röportajın sonunda, sinema sezonunun ve futbol sezonunun herkes için hayırlı olması dileğinde bulundu.

İlker Ayrık öldü mü? Son olarak göbek dansıyla bilinen Yasin Cengiz hakkında öldü iddiası ortaya atılmış ancak bu iddianın asılsız olduğu öğrenilmişti. Şimdi de ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu İlker Ayrık için öldü iddiası gündemi sarstı. Son instagram paylaşımını 17 Temmuz'da yapan ve bir hayli zayıflayan İlker Ayrık, sevenlerini de zaman zaman endişe içinde bırakıyordu. Bu noktada, "İlker Ayrık öldü mü, hasta mı, hastalığı nedir ve kaç yaşında" gibi soruların cevapları araştırılıyor. İşte tüm detaylar.

Ünlü oyuncu İlker Ayrık'ın öldü mü iddiası araştırılmakta. 43 yaşındaki başarılı oyuncu İlker Ayrık'ın öldüğü iddiaları sosyal medyada dolaşsada bilginin asılzsız olduğu öğrenildi. İlker Ayrık tarafından da kişisel olarak resmi bir açıklama yapılmamıştır.

İLKER AYRIK HASTA MI, HASTALIĞI NEDİR?

İlker Ayrık, 2020 yılında yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvurdu ve doktorlar tarafından zatürre şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Sonrasında doktorlar, ünlü oyuncunun tamamen sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

İLKER AYRIK KİMDİR?

İlker Ayrık, Türk oyuncu, komedyen, sunucu ve yapımcıdır. 1979 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çeşitli tiyatro oyunlarında, sinema filmlerinde ve televizyon dizilerinde rol aldı. En çok tanındığı projeler arasında "Çok Güzel Hareketler Bunlar", "Ben Bilmem Eşim Bilir" ve "İlker Ayrık'la Var Mısın Yok Musun?" sayılabilir. Ayrık, aynı zamanda kendi yapım şirketi olan Ayrık Otu Yapım'ın sahibidir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

İLKER AYRIK'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER HANGİLERİ?

Çakallarla Dans (2009)

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede (2010)

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (2012)

Seksenler (2012-2022)

Geniş Aile (2009)

Geniş Aile Yapıştır (2013)

Ben Bilmem Eşim Biliradlı (2012-günümüz)

Kardeş Payı (2014)

Arkadaşım Hoşgeldin (2014-2015)

Güldür Güldür Show (2013-2015)

Çarkıfelek (2017)

İlker Ayrık, Türk tiyatrosuna ve sinemasına önemli katkılarda bulunmuş, başarılı bir oyuncudur.

İLKER AYRIK ÖLMEDİ, YAŞIYOR

En son "Çakallarla Dans" isimli filmle seyircinin karşısına çıkan Ayrık, ondan önce de "Şaşkın Damat" isimli Netflix filmiyle ekrana gelmişti.

Ayrık'ın ünlü olmasını sağlayan yapım ise şüphesiz ki TRT 1 kanalında yayınlanan nostalji dizisi "Seksenler" olmuştu.

Şu anda hayatta olan ve oyunculuk kariyerine devam eden İlker Ayrık'a nice uzun hayırlı ömürler diliyoruz.