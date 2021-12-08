Instagram'dan genç kullanıcılar için yeni önlem

Fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, genç kullanıcıları koruma adına daha katı filtreler oluşturacağını duyurdu. Uygulama, zararlı yada hassas içerikleri sınırlamak için yeni kontrol mekanizmaları geliştirecek. Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, bir kullanıcının uzun süre aynı konu üzerinde odaklandığı fark edildiğinde farklı alanlara yönlendirecek yazılımlar geliştirildiğini belirtti.

ABD Kongresinde 8 Aralık'ta ifade verecek olan Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, şirketin sitesindenyayımladığı açıklamada, ergenlik çağındaki gençleri korumak için uygulamalarında değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Mosseri, Instagram'ın genç kullanıcılara önerilen ve gösterilen içeriklerin ve hesapların daha sıkı denetleneceğini vurguladı.