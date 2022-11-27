İSEDAK 38. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul'da başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlaması beklenen etkinliğin çalışma ve kapanış oturumlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık edecek.

"İSEDAK Bakanlar Oturumu" öncesinde, dün ve bugün gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapıldı ve "Bakanlar Oturumu"na sunulmak üzere karar taslakları hazırlandı.

İSEDAK 38. Bakanlar Toplantısı, bu yıl "Kovid-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Sosyal Yardımların Etkili Şekilde Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme" konusuna odaklanacak. Bakanlar, bu konuda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacak. Toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ticaret, mali iş birliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm ve yoksulluğun azaltılması alanlarında iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda ayrıca, hazırlık çalışmalarının başlatılmasına geçen yıl karar verilen İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Programı'nın tanıtımı gerçekleştirilecek. Toplantıya, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek "Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu"nda, Kovid-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal yardımların etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak sosyal dayanışma mekanizmalarının çeşitliliğinin artırılması ele alınacak.

Ayrıca, bakanlar; ihtiyaç sahiplerinin doğru ve hızlı şekilde belirlenmesi, farklı programlar arasında mükerrerliğin önlenmesi, bu programların birlikte çalışabilirliğinin artırılması, başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve verimli hale getirilmesi gibi hususlar üzerinde ülke deneyimlerini paylaşacak ve İslam ülkeleri arasında bu konuda iş birliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceğini ele alacak.

Oturumda, Türkiye Ülke Raporu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından sunulacak.

İSEDAK 38. Bakanlar Toplantısı kapsamında 29 Kasım'da İİT/İSEDAK 50 İslami Endeksi Uluslararası Yatırım Fonu'nun detaylı olarak tanıtılacağı "İslami Sermaye Piyasaları ve İİT İSEDAK 50 İslami Endeksi Fonu" konulu uluslararası bir panel düzenlenecek.

Ülkeler arasında dijital dönüşüm alanında sürekli bir iş birliği platformu sağlayacak "İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Programı"nın tanıtımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetmesi beklenen 38. İSEDAK Bakanlar Açılış Oturumu'nda yapılacak.