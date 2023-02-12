İşgal altındaki Keşmirliler Türkiye'yi unutmadı

Yüzyılın en büyük felaketi olarak nitelendirilen Türkiye'deki 2 büyük depremin ardından başta İslam dünyası olmak üzere bütün dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Hindistan işgali altındaki Keşmir'de halk, Türkiye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermeye hazırlanıyor.

Türkiye'de yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından dünyanın dört bir yanından bölgeye insani yardım ulaşmaya devam ediyor.

Son olarak, Hindistan işgali altında bulunan Cammu Keşmir'deki halk, Türkiye'deki depremzedeler için insani yardım toplamaya başladı.

Keşmirliler başta kışlık kıyafet olmak üzere çeşitli malzemeleri paketleyerek Türkiye'ye gönderme hazırlıklarına devam ediyor.

Bölge halkı, Türkiye'deki depremzedeler için en az bir kamyon dolusu insani yardım göndermek istediklerini ifade ediyor.

Packing going on for the people effected by earthquake. pic.twitter.com/dKiOmSsscL — Azzhar Malik (@Azzharmalik) February 9, 2023

Yardımlar arasında özellikle çocuklar için ayakkabı, kıyafet ve battaniyeler bulunuyor.

KEŞMİR NE ZAMANDAN BU YANA İŞGAL ALTINDA?

1947 yılında Hindistan'dan çekilen İngiltere, prenslik olarak yönetilen Keşmir'i Pakistan veya Hindistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Çoğunluğu Müslüman olan Keşmir halkı Pakistan ile birleşmeyi seçti fakat dönemin prensi Hindistan ile yola devam etmeye karar verdi.

Keşmir halkının karara karşı çıkmasıyla Pakistan ve Hindistan bölgeye askeri birlikler gönderdi ve aynı yıl iki taraf arasında savaş patlak verdi. Savaşlar dönem dönem devam etti ve bunun sonucunda Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" olarak adlandırdı. Bu süreç, Hindu ve Müslümanlar arasında 200 bin ila 2 milyon kişinin öldürüldüğü, 10 milyon ila 20 milyon kişinin yerlerinden sürüldüğü çok büyük ve kanlı bir savaşa dönüştü.

Pakistan'dan yapılan taarruzda Keşmir'in Muzafferabad merkezli bir kısmı Pakistan'ın yönetimine geçti. Bu bölgeye 'Azad Keşmir' (Özgür Keşmir) ismi verildi.

1965'te Keşmir'de Pakistan ve Hindistan orduları arasında başlayan çatışmalar tüm sınır boyunca Pakistan-Hindistan savaşına evrildi. Ağustos-Eylül 1965'te gerçekleşen bu savaş gözle görünür bir şekilde olmasa da Pakistan'ın zaferiyle bitti. Keşmir'de bin kilometrekare civarında toprak Hindistan'ın kontrolünden Pakistan'ın kontrolüne geçti. Bu savaşta iki taraftan toplam da 10 bine yakın kişi öldü.

1989'da Hindistan'ın yönettiği Keşmir'de, savaşçıların Keşmir'in Pakistan ile birleşmesini talep etmesi ile çatışmalar yeniden başladı. Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi ise Hindistan yönetimindeki Keşmir'de ortaya çıkan ilk silahlı gruplardan biriydi.

Hindistan, Pakistan'ı isyancı grupları silahlandırmak ve destek vermekle suçluyor. Pakistan ise bu gruplara yalnızca diplomatik destek sağladığını savunuyor.

2019 yılına gelindiğinde Hindistan, Cammu Keşmir'in yıllarca sahip olduğu özel statüsünü kaldırmıştı. Hindistan Anayasası'nın 370'nci maddesi, 35A fıkrasına göre, Keşmir'in yasama organına bölgenin "daimi oturum iznine sahip kişileri" tanımlama yetkisi veriliyor ve bu kişilerin hakları tanımlanıyordu. Söz konusu maddenin kaldırılmasının, demografik yapıda değişimlere yol açabileceği ifade ediliyordu.