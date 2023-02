İşgal altındaki Keşmirliler Türkiye'yi unutmadı

Yüzyılın en büyük felaketi olarak nitelendirilen Türkiye'deki 2 büyük depremin ardından başta İslam dünyası olmak üzere bütün dünyadan yardımlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak Hindistan işgali altındaki Keşmir'de halk, Türkiye'deki depremden etkilenenlere yardım göndermeye hazırlanıyor.

Türkiye'de yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından dünyanın dört bir yanından bölgeye insani yardım ulaşmaya devam ediyor.

Son olarak, Hindistan işgali altında bulunan Cammu Keşmir'deki halk, Türkiye'deki depremzedeler için insani yardım toplamaya başladı.

Keşmirliler başta kışlık kıyafet olmak üzere çeşitli malzemeleri paketleyerek Türkiye'ye gönderme hazırlıklarına devam ediyor.

Bölge halkı, Türkiye'deki depremzedeler için en az bir kamyon dolusu insani yardım göndermek istediklerini ifade ediyor.

Packing going on for the people effected by earthquake. pic.twitter.com/dKiOmSsscL