banner39

İsmailağa Cemaatinin acı günü

İsmailağa Cemaati'nin önde gelen isimlerinden Mesut Demir Hoca hayatını kaybetti.

Genel 02.05.2023, 10:30
İsmailağa Cemaatinin acı günü

İsmailağa Camiasının kıymetli hocalarından Mesut Demir Hocaefendi geçirdiği kalp krizi sonucunda ebediyete intikal etti.

Konuya ilişkin olarak İsmailağa Camiası'na yakınlığıyla bilinen Ahıska Yayınevi'nden yapılan açıklamada "Genç bir hocamızın, cemaatimizin hocalarından Mesut Demir Hocaefendi kardeşimizin geçirdiği ani bir kalp krizi neticesinde rahmet-i Rahman'a kavuşmuş olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Rabbimiz Müteal Hazretlerinden kendisine engin rahmetler, sevgili ailesi, evlatları, yakınları, talebeleri ve sevenlerine sabr-ı cemil ve ecr-i ceziller niyaz ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#İsmailağa Cemaati
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeli mi?