İsmet Demirdöğen neden öldü? İsmet Demirdöğen kimdir?

Eski Rtük üyesi Gazeteci İsmet Demirdöğen hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmet Demirdöğen, 63 yaşındaydı. Demirdöğen, 2013 yılından bu yana CHP TBMM Grubunun basın danışmanlığını yapıyordu.

Gazeteci ve eski RTÜK üyesi İsmet Demirdöğen, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İsmail Saymaz meslektaşının vefat haberini "Radikal’de birlikte çalıştığımız, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) eski başkanımız ve RTÜK eski üyesi İsmet Demirdöğen’i kaybettik. İsmet abi saygıdeğer, hoşsohbet, çok örnek bir meslek büyüğümüzdü. Mekanı cennet olsun." sözleriyle duyurdu.

İSMET DEMİRDÖĞEN KİMDİR?

1960’ta doğan Demirdöğen, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdi.

ANKA Ajansı’nda muhabir olarak gazeteciliğe başlayan Demirdöğen, çeşitli gazete, dergi, ajans ve televizyonlarda haber müdürü, haber koordinatörü ve Ankara temsilcisi olarak görev yaptı.

1996-2003 yılları arasında Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanlığı görevini yürüten Demirdöğen, 2013 yılından bu yana CHP TBMM Grubunun basın danışmanlığını yapıyordu.

Demirdöğen, evli ve iki çocuk babası.