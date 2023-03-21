İstanbul'da 44 camide Enderun usulü teravih

Osmanlı döneminde uygulanan ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve duaların okunduğu ramazan ayının geleneklerinden "enderun usulü teravih", bu yıl 15 farklı ilçede 44 camide kılınacak.

Ramazan ayında enderun usulü ve hatimli teravih namazı kılınacak camiler İstanbul Müftülüğü tarafından belirlendi.

Eyüpsultan, Fatih, Sultanahmet, Kadıköy Fenerbahçe, Sahrayıcedid ve Maltepe Aydınevler camilerinde tüm ramazan ayı boyunca, listedeki diğer camilerde ise belirlenen günlerde enderun usulü namaz kılınacak.

Enderun usulü teravih namazının belirlenen günlerde eda edileceği camiler ise şöyle sıralandı:

"Ataşehir Mimar Sinan Camii, İmam Buhari Camii, Bahçelievler Kocasinan Merkez Camii, Şirinevler Ulu Camii, Yayla Camii, Yenibosna Merkez Camii, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii, Hazreti Ebubekir Camii, Mevlana Camii, Gürpınar Merkez Camii, Eyüpsultan Camii, Çekmeköy Huzur Camii, Fatih Camii, Sultanahmet Camii, Kartal Erenler Camii, Kadıköy Fenerbahçe Camii, Sahrayı Cedit Cami, Küçükçekmece Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii, Çamlıkaltı Mehmet Akif Camii, Maltepe Aydınlıkevler Camii, Sancaktepe Yenidoğan Merkez H. Ahmet Çolak Camii, Samandıra Hz. Ebubekir Sıddık Camii, Fatma Fitnat Hanım Camii, Sarıyer Muhittin Çelebi Camii, Zümrütevler Camii, İmam-ı Azam Camii, Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii, Şişli Mecidiyeköy Tevfik Ağazade (Konyalı) Camii, Filiz Camii, Muradiye Camii, Teşvikiye Camii, Çiftecevizler Camii, Şişli Merkez Camii, Üsküdar Kirazlıtepe Büyük Camii, Hacı Nuri Topbaş Camii, Valide-i Cedid Camii, Yavuz Selim Camii, Güzeltepe Birlik Camii, Valide-i Atik Camii, İmam-ı Azam Camii, Ünalan Kuba Camii, Zeytinburnu Seyitnizam Camii, Ulu Cami, Tepebağ Dutluk Camisi"

İstanbul'da Hatimle teravih kılınacak camiler

Ayrıca müftülüğün hazırladığı listeye göre, Şişli hariç tüm ilçelerdeki çeşitli camilerde ramazan ayı boyunca hatimle teravih namazı kılınacak.

Hatimle teravih namazı kılınacak camiler şöyle belirlendi:

"Adalar Hacı Mehmet Kerse Mescidi, Arnavutköy Hadımköy Merkez Camii, Arnavutköy Merkez Camii, Ataşehir Bağlariçi Camii, Selman-ı Farisi Camii, Avcılar Fetih Camii, Bağcılar Abdürrahim Çağırıcı Camii, Mimar Sinan Camii, Esma Hatun Kocacık Camii, Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan Camii, Kocasinan Merkez Camii, Yenibosna Hacı Veyis Turan Camii, Yenibosna Nur Mescidi, Bakırköy Mustafa Kemal Kıymet Demir Mescidi, Yeşilköy Mecidiye Camii, Başakşehir Medine Müdafii Fahrettin Paşa Camii, Hazreti Bilal-i Habeşi Camii, Başak Konutları Mehmet Zahit Kotku Camii, Hazreti Hamza Camii, Emlak Konut Başakşehir Evleri Camii, Şehit Ömer Halisdemir Camii, Bayrampaşa Altıntepsi Merkez Camii, Bilal-i Habeşi Camii, Hayırseverler Camii, Kocatepe Camii, Beşiktaş Ertuğrul Tekke Camii, Beykoz Abdül Veffap Evvab Efendi Camii, Çavuşbaşı Hazreti Ömer Camii, Hacı Alibey Camii, Beylikdüzü Sacit Ateş Camii, Beyoğlu Yusuf Agah Camii, Tophane Nusretiye Camii, Büyükçekmece İmaret Camii, Tepecik Hazreti Ebubekir Camii, Çatalca Millet Bahçesi Camii, Çekmeköy Alemdağ Hacı Mahmut Efendi Camii, Esenler Sabri Ülker Camii, Hayırseverler Erkek Kur'an Kursu, Hacı Cezmi İpkin Camii, Esenyurt İbrahim Mermer Camii, Eyüpsultan Alibeyköy Güzelyayla Camii, Alibeyköy Hatice Sultan Camii, Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Camii, Arpacı Hayrettin Camii, Hüseyin Şahin Camii, Kızılmescid Camii, Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan Camii, Şevkibey Camii, Ülker Mescidi, Fatih Şehzadebaşı Camii, Mihrimah Sultan Camii, Muratpaşa Camii, Behruz Ağa Odabaşı Camii, Fevziye Küçükefendi Camii, Gazi Ahmet Paşa Camii, Hadım İbrahim Paşa Camii, Hırka-i Şerif Camii, Hoca Üveys Camii, İskenderpaşa Camii, Kumrulu Mescidi, Mihrinaz Hatun Camii, Mustafa Muslihiddin Yarhisar Camii, Sankiyedim Camii, Soğanağa Camii, Şevket Çukurbostan Camii, Tahir Ağa Camii, Yavuz Sultan Selim Camii, Yusuf Şucaattin Camii, Bekir Paşa Camii, Cerrah Mehmet Paşa Camii, Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii, Küçükköy Tatbikat Camii, Prof. Esat Coşan Camii, Hacı Veyis Camii, Bağlarbaşı Camii, Güngören Gençosman Camii, Kağıthane Sadabat Camii, Kartal Maarifi Camii, Hasan Tahsin Uğur Camii, Kadıköy Haydarpaşa Camii, Küçükçekmece Sefaköy Gültepe Camii, Hayati Üstün Camii, Sefaköy Çarşı Camii, Maltepe Hüsniye Arat Camii, Aydınevler Camii, Zümrüt Camii, Pendik Sahil Camii, Lokman Hekim Camii, Çamlık İbrahim Hakkı Hazretleri, İbrahim Azmi Beğen Camii, Sancaktepe Samandıra Merkez Camii, Aziz Bayraktar Camii, Ahmet Turan Karakoç-Hacı Müslüm Yıldız Camii, Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Hacıosman Camii, Tarabya Aydınevler Ebubekir Camii, Sarıyer Mehmet Kethuda Camii, Silivri Abdullah-Aliye Can Camii, Sultanbeyli Ulu Camii, Rıfat Börekçi Camii, Sultangazi Hasan Muhammet Ali Camii, Ravza Camii, Mescid-i Selam Camii, Habipler Merkez Camii, Şile Çavuş Ahmet Camii, Tuzla Evliya Çelebi Camii, Ümraniye Necat Camii, Santral Mustafa Avni Camii, İrşat Mescidi, Cevher Ağa Camii, Üsküdar Mihrimah Sultan Camii, Hazreti Ebubekir Camii, Akabe Camii, İmam-ı Azam Camii, Aziz Mahmud Hüdayi Camii, Kerem Aydınlar Camii, Şems-i Sivasi Camii, Çinili Camii, Zeytinburnu Seyitnizam Camisi"

Enderun teravih nedir ve nasıl kılınır?

1831 yılının ramazan ayında, musikişinas padişahlardan Sultan 2. Mahmut'un da bulunduğu, müezzinliğini Türk musikisinin dahi ismi Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin yaptığı, saray baş imamı Zeynel Abidin Efendi'nin kıldırdığı teravih, enderun usulünün ilk örneği olarak biliniyor.

Enderun usulü teravihin özelliği, namazın her 4 rekatının, Türk musikisinin farklı makamlarında kılınması ve bu makamlardaki ilahilerle de süslenmesi.

İmamın takip edeceği makamlardan her 4 rekatta bir ramazanın ruhuna uygun, namazın huşu ve coşkusunu artırmak için dinlenme anlamına gelen tervihalarda eğitimli ve güzel sesli müezzinler topluluğunca ilahilerin okunması adetine "Cumhur Müezzinliği" ismi veriliyor.

Osmanlı'nın köklü geleneklerinden enderun usulü teravihte, öncelikle müezzinin getirdiği kamet ile yatsı namazının "hicaz" veya "uşşak" makamında kılınacağı belirleniyor. Namaz kılınırken baş müezzinin makamlar arasındaki geçişi salavat çekerek yaptığı enderun teravihte, imam baş müezzinin makamından 4 rekat kıldırıyor, yine aynı makamdan ilahi okunuyor. Tekrar baş müezzin diğer makamdan salavat getirerek, imamın o makamdan namazı kıldırmasını sağlıyor.

Makamları klasik Türk musikisinin en önemli ismi olan Itri'ye dayanan enderun usulü teravihte en çok "hicaz", "segah", "isfahan", "uşşak" ve "acemaşiran" makamları kullanılırken, vitir namazı "segah" makamında kılınıyor.