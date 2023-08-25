Kadir Hoca öldü mü? Kadir Hoca'nın ölüm haberi doğru mu?

Kadir Hoca öldü iddiaları sosyal medyada bir anda viral oldu. Ünlü isim Kadir Özkaraaslan, bilgiye dayalı olmayan bir ölüm iddiasıyla gündeme gelmişti. Kadir Hoca olarak da tanınan Özkaraaslan'ın sosyal medya hesabında yer alan hikayede, ani bir kalp krizi sonucu vefat ettiğine dair bir yazı paylaşılmıştı. Paylaşım kısa süre içerisinde paniğe neden oldu ünlü ismin sevenleri işin aslını araştırmaya koyularak, "gerçekten de öldü mü" sorusunu sormaya başladı.

KADİR HOCA ÖLDÜ MÜ?

Ancak bu iddia, sonradan yapılan açıklamalarla şaka olarak ortaya çıktı.

Kadir Hoca'nın Instagram hesabında yer alan hikayede "Kadir Hoca akşam saatlerinde ani kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin" ifadeleri dikkat çekmişti. Ancak bu haber, yaklaşık 15 dakika sonra hesaptan silindi.

Daha sonra ise Kadir Hoca, canlı yayın üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir şaka yaptım, sevenlerim çokmuş" diyerek ölmediğini ve sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü duyurdu.

Kadir Hoca'nın bu esrarengiz durumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hem sevenlerini hem de takipçilerini endişelendiren bu olay, sonradan şaka olduğunun anlaşılmasıyla rahat bir nefes aldırdı.

Kadir Hoca, Kocaeli İzmit doğumlu ve 55 yaşındadır. Evli olan Kadir Hoca'nın 1 kız ve 1 erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır. Ayrıca 4 erkek torunu vardır. Gençlik yıllarının bir kısmını Almanya'da geçiren Kadir Hoca, daha sonra Türkiye'ye dönerek yaşamını burada sürdürmüştür. Türkçe dışında dil bilgisi yoktur.

Uzun yıllar Kocaeli Başiskele Belediyesi'nde çalışan Kadir Hoca, aynı zamanda 26 yıl boyunca spor salonu işletmeciliği yapmış ve Body Building ile Youtube platformunda başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştir. Kadir Özkaraaslan ayrıca nakliyecilik, Greyder iş makinesi kullanımı ve kaynakçılık gibi alanlarda da yetenekleri bulunmaktadır. Sosyal medya ve Youtube üzerinden geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Kadir Hoca, sağlıklı ve hayat dolu günlerine devam etmektedir.