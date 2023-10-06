Keziban Eryılmaz bulundu mu?

Keziban Eryılmaz olayı ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan yakınları tarafından gündeme getirildi. Yakınları, kızlarının bir cinayete kurban gitmiş olabileceğini belirterek olayın aydıntılatılması için Anlı'dan yardım istedi. Peki, son durum nedir? Kezban Eryılmaz öldü mü, bulundu mu, akıbeti nedir?

KEZİBAN ERYILMAZ BULUNDU MU?

Aylardır kendisinden haber alınamayan Keziban Eryılmaz'ın ailesi cinayet şüphesiyle Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen aile üyelerinin gözleri yaşlıydı. Eski sevgilinin sözleri Kezban'ın ailesini çileden çıkardı. Bir süre önce hapisten çıktığını belirten Coşkun ise Keziban kaybolmadan önce yan yana olduklarını söyledi.

Eski sevgili, "Emniyet benim ifademi aldı. Bilgim yok. Nerede olduğunu bilmiyorum" şeklinde konuştu.Müge Anlı ise "Beraber olduğun insanı, karım diyorsunuz ya… Merak etmedin mi? Karın ya kime kaçmış nereye gitmiş diye insan bakmaz mı?" ifadelerini kullandı.

Kezban Eryılmaz olayı

Suçlamaların odağındaki adamın cezaevine girme nedenin ise daha önce Kezban'a şiddet uyguladığı ortaya çıktı. 4 çocuk annesinin uzun zamandır ortada olmaması akıllara öldürülmüş olabileceği ihtimalini getirdi. Görgü tanıkları talihsiz kadının sürekli şiddet gördüğünü belirttiler.

Şüphelerin odağındaki Coşkun ise, cezaevinde olduğu dönemde Kezban'ın Harun Özdemir ile yasak aşk yaşadığını iddia etti. Kezban Eryılmaz'ın Özdemir'den sürekli para aldığını iddia eden Coşkun, Harun Özdemir'n Kezban'a bir şeyler yapmış olabileceğini ifade etti.