Lance Reddick neden öldü? Lance Reddick kimdir, nerelidir? Fringe ve The Wire gibi popüler televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan ve John Wick film serisinde Charon karakterine hayat veren ABD'li ünlü oyuncu Lance Reddick hayatını kaybetti. TMZ'nin haberine göre, Lance Reddick bu sabah Los Angeles'taki evinde ölü olarak bulundu. Efsane dizilerden The Wire'de Teğmen Cedric Daniels'ı, Fringe'de ise Phillip Broyles karakterlerine hayat vermişti. Reddick ayrıca John Wick film serisinde ise en popüler karakterlerden biri olan Charon'u canlandırmıştı. Peki, Lance Reddick neden öldü?

LANCE REDDİCK NEDEN ÖLDÜ?

60 yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinleşecek. 24 Mart'ta vizyona girmesi planlanan “John Wick: Chapter 4”te Reddick, New York City'deki Continental Hotel'in konsiyerji olan ve dört girişte de yer alan Charon rolünü yeniden canlandırıyor. Charon, Keanu Reeves'in emekli olmayan tetikçisiyle birlikte çalıştı, özellikle ikinci taksitte John'un yeni köpeğine baktı ve üçüncü filmde silahlı aksiyona katıldı. Reddick'in ayrıca Ana de Armas'ın başrolünü oynayacağı yakında çıkacak olan “Ballerina” spin-off'unda yer alması planlanıyordu.

Sert polis şeflerini ve diğer otorite adamlarını oynamasıyla tanınan Reddick, 7 Haziran 1962'de Baltimore'da doğdu. Müzik kompozisyonu okudu ve Rochester Üniversitesi'nden Müzik Lisans derecesi aldı. 80'lerde Boston'a taşındı ve 1994'te Yale'den Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı kazandı. İlk büyük TV rolü, 2000'de HBO'nun hapishane draması “Oz”un 4. Sezonunda geldi. uyuşturucu ticaretini durdurmak için ama kısa süre sonra kendisi bir bağımlı olur ve yozlaşmış bir polisi asansör boşluğundan aşağı iterek öldürür. Basil, Oz'a gönderildikten sonra Seth Gilliam'ın karakteri Clayton Hughes tarafından bıçaklanarak öldürülür.

HBO daha sonra onu 2002'de “The Wire”da başrollerden biri olan Baltimore polis teğmeni Cedric Daniels olarak seçti. Daha önce Bubbles (Andre Royo'ya gitti) ve William “Bunk” Moreland (Wendell Pierce) rolleri için seçmelere katılmıştı. . Daniels, narkotik bölümünün başındaydı ve dizinin beş sezonluk çalışması sırasında, üstleriyle sık sık kafa kafaya vererek, saflarında yavaş yavaş yükseldi. Gösterinin finalinde komiserlik görevinden istifa etti ve ceza savunma avukatı oldu.

"The Wire" 2008'de sona erdikten sonra, Reddick aynı yıl İç Güvenlik özel ajanı ve Fringe bölümünün başkanı Phillip Broyles olarak "Fringe"e katıldı. Grup, uç bilim, sözde bilim ve alternatif zaman çizelgeleriyle ilgili vakaları araştırdı. 2014'te başka bir polis şefi olarak rol aldı, ancak bu sefer Amazon'un 2021'de sona eren "Bosch" dizisinde yer aldı. Şef yardımcısı Irvin Irving'i canlandırdı ve "Fringe" ile iki kez aday gösterildikten sonra bu rol için Satürn Ödülü'ne aday gösterildi. ”

Daha yakın bir zamanda Reddick, geçen yıl Netflix'in popüler zombi video oyunundan uyarlanan kısa ömürlü dizisi “Resident Evil”de Albert Wesker olarak rol aldı. Ayrıca Amazon'un Ocak ayında yayınlanan “The Legend of Vox Machina”nın 2. Sezonunda seslendirme yaptı. Diğer seslendirme rolleri arasında geçen yıl piyasaya sürülen iki popüler PlayStation oyunu "Horizon: Zero Dawn" ve "Horizon: Forbidden West"teki kötü adam Sylens ve uzun soluklu "Destiny" serisinde Komutan Zavala'yı seslendirmesi yer alıyor.

Reddick, Disney+'ın Rick Riordan'ın popüler ara kitaplarından uyarlanan, merakla beklenen “Percy Jackson and the Olympians” serisinde Yunan tanrısı Zeus rolünü üstlendi. Yaklaşan diğer rolleri arasında Hulu'nun 19 Mayıs'ta vizyona girecek olan “White Men Can't Jump” yeniden çevrimi, Danny DeVito'nun “St. Sebastian, Netflix'ten Shirley Chisholm biyografisi “Shirley”, Showtime'dan “The Caine Mutiny Court-Martial” ve uzay draması “Apteros”.

Yaklaşık 30 yıllık kariyeri boyunca "Lost", "CSI: Miami", "American Horror Story: Coven", "The Blacklist", "One Night in Miami", "Angel Has Fallen" ve "Godzilla" filmlerinde de yer aldı. Kong'a karşı.”

Reddick, eşi Stephanie Reddick ve çocukları Yvonne Nicole Reddick ve Christopher Reddick tarafından hayatta kaldı. Memleketi Baltimore'daki momcares.org'a bağış yapılabilir .

LANCE REDDİCK KİMDİR?

Lance Reddick, 31 Aralık 1962'te ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore şehrinde doğdu. Reddick, önce Baltimore Friends School'a gitti. Ardından, Peabody Hazırlık Enstitüsü'nde müzik ve Walden Okulu'nda müzik teorisi ve kompozisyon öğreten bir yaz programı okudu. Rochester Üniversitesi'ndeki Eastman Müzik Okulu'na katıldıktan sonra, 1980'lerde Boston, Massachusetts'e taşındı ve 1991'de Yale Üniveristesi Drama Okulu'na kaydoldu.

Reddick 2014'te çıkan aksiyon gerilim filmi John Wick'te Charon olarak yer aldı, bu rolü iki devam filminde de canlandırdı. Temmuz 2021'de Reddick'in John Wick: Chapter 4'teki rolünü tekrar oynayacağı doğrulandı. 2014'te çıkan video oyunu Destiny'de Commander Zavala karakterini seslendirdi.

Yine 2014 yılında Amazon Prime serisi Bosch'ta Chief Irvin Irving rolünü canlandırmaya başladı. Oynadığı üç büyük dizide edindiği Polis müdürü rolü olarak dizide rollerini karşılaştıran Reddick, The Wire'daki karakteri Daniels'ın "kalbinde bir polis" olduğunu belirtti. Fringe karakteri Broyles "bir asker" iken, Irving "özgün bir politikacı" şeklinde karşılaştırmalar yaptı.

LANCE REDDİCK'İN ÖZEL YAŞAMI

Lance Reddick, 2011'de Stephanie Reddick'le evlenmişti.

LANCE REDDİCK'İN FİLMOGRAFİSİ

1998 Great Expectations

1998 Godzilla

1998 The Siege

2000 I Dreamed of Africa

2001 Don't Say a Word

2002 Bridget

2004 Brother To Brother

2006 Dirty Work

2008 Tennessee

2009 The Way Of War

2010 Jonah Hex

2011 Remains

2012 Won't Back Down

2013 White House Down

2013 Oldboy

2014 Faults

2014 The Guest

2014 Search Party

2014 John Wick

2015 Parallel Man: Infinite Pursuit

2015 Fun Size Horror

2017 John Wick: Chapter 2

2018 Little Woods

2018 Canal Street

2018 Monster Party

2018 The Domestics

2019 John Wick 3: Parabellum

2019 Angel Has Fallen

2020 Faith Based

2020 Sylvie's Love

2020 One Night in Miami

2021 Godzilla vs. Kong

2022 John Wick: Chapter 4

LANCE REDDİCK'İN YER ALDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ

1996 New York Undercover

1996 Swift Justice

1997 The Nanny

1997 What the Deaf Man Heard

1998 The Fixer

1998 Witness to the Mob

1999 The West Wing

2000 Falcone

2000 The Corner

2000-01 Oz

2000-01 Law & Order: Special Victims Unit

2001 Law & Order

2002 100 Centre Street

2002 Keep the Faith, Baby

2002-08 The Wire

2003 Law & Order: Criminal Intent

2004 Law & Order

2005 Independent Lens

2005-06 CSI: Miami

2007 Numb3rs

2008-09 Lost

2008-13 Fringe

2010 Svetlana

2011 It's Always Sunny in Philadelphia

2012 The Avengers: Earth's Mightiest Heroes

2012-13 Tron: Uprising

2013 Wilfired

2013 NTSF:SD:SUV::

2013 Comedy Bang! Bang!

2013 The Eric Andre Show

2014 Beware the Batman

2014 American Horror Story: Coven

2014 Intelligence

2014 The Blacklist

2014 Key & Peele

2014-21 Bosch

2015 Castle

2015 Tim & Eric's Bedtime Stories

2016 Mary + Jane

2017 Rick and Morty

2018-20 Corporate

2018 American Horror Story: Apocalypse

2019 DuckTales

2020 Castlevania

2020- Paradise PD

2021 Americas Book of Secrets

Resident Evil