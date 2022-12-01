Maarif Vakfı, Kolombiyalı öğrencilere Türk sunumu yaptı

Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya temsilciliği, Türkiye Bursları kapsamında eğitim görmek isteyen Kolombiyalı öğrencilere Türkiye sunumu yaptı.

Etkinlik kapsamında, Türkiye'deki üniversitelerin yabancı öğrencilere tanıdığı fırsatlar ve Türkiye'de okumak isteyen aday öğrencilerin sorularına cevaplar verildi.

Başkent Bogota'daki vakfın konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Türkiye Maarif Vakfının Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu, Türkiye'nin Bogota Büyükelçilik Müsteşarı Murat Baklacı, Kolombiya Ulusal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ivan Leonardo Hernandez, Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Nestor David Medina ve çok sayıda kişi katıldı.

Hernandez, 5 yıl kaldığı Türkiye deneyimini öğrencilerle paylaştı.

Hernandez, AA muhabirine, Türkiye'de muhteşem bir deneyim yaşadığını belirterek, "Yüksek lisans, doktora ve Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler için Türkiye harika bir ülke. Önce Türkçe öğrendim ardından yüksek lisans yaptım. Hocalarım ve Türk arkadaşlarım bu süre içerisinde çok yardımcı oldu. Tarihine ve kültürüne hayran kaldım." dedi.

Türkiye Bursları kapsamında başarılı olup doktora yapan Medina da konuşmasında, burs kazanacak öğrencileri zorlu bir sürecin beklediğini vurgulayarak, "Çok çalışmanız lazım ve her şeyden önce Türkçe öğrenmeyi başarmanız gerek. Türkiye, size her türlü imkanı sağlıyor, aldığınız burs size rahatlıkla yetecektir." ifadesini kullandı.

Medina, Türkiye'den unutulmaz anılar biriktirdiğini dile getirerek, doktorasını başarıyla verdiği için gururlu olduğunu söyledi.

Baklacı ise geçen yıl Kolombiya'dan 32 öğrenciyi mülakata aldıklarını kaydederek, Kolombiyalı öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bütün belgelerde yardımcı olduklarını bildirdi.