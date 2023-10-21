Mehdi Kur'an'da geçiyor mu Mehdi ile ilgili Hadis-i Şerif var mı?

Mehdi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu ya da Hadis-i Şerifler'de Mehdi ile ilgili bilgi veriliyor mu? Kur'an-ı Kerim'de "Mehdi" adı ya da bu terimi doğrudan belirten bir ayet bulunmamaktadır. Mehdi kavramı, İslam geleneğinde ve tarihsel süreçte özellikle hadis kaynaklarında, tefsirlerde ve İslam alimlerinin yazılarında ele alınmıştır. Bu nedenle, Mehdi'nin varlığı, sıfatları ve görevleri hakkındaki bilgiler daha çok hadislerden ve İslam alimlerinin yorumlarından kaynaklanmaktadır.

Bazı İslam mezhepleri ve grupları, Mehdi hakkında farklı inançlara ve beklentilere sahiptir. Ancak genel olarak Mehdi'nin, son zamanlarda ortaya çıkacağına, adaleti ve İslam'ı tüm dünyaya yayacağına inanılır. Ancak bu konudaki inançlar ve beklentiler farklı İslam toplulukları arasında değişiklik gösterebilir.

HADİS-İ ŞERİFLERDE MEHDİ

Mehdi ile ilgili Hadis-i Şerifler şöyle:

"Eğer kıyametin kopmasına sadece bir gün kalmış olsa bile, Allah o günü öyle uzatır ki bu ümmetten biri gelip hükümet kurar."

(Ebû Dâvud)

"Mehdi benim soyumdan olup alnı açık, burnu yüksek olacaktır. İlk defa benim ismimle anılacak, sonra da babasının ismiyle anılacaktır. Yeryüzü zulümle dolmuşken onu adaletle dolduracaktır."

(Ebu Davud, Tirmizi)

"Mehdi benim soyumdan olacaktır. Onun yüzü parlar, burnu sivridir. Onun ismi benim ismime, babasının ismi de babamın ismine uygun olacaktır. Yeryüzünde zulümle dolduğu bir zaman onunla adaletle doldurulacaktır. O, yedi yıl hüküm sürecektir."

(Ebu Davud)

"Allah Teala, bu ümmete Mehdi'yi gönderir. Onunla yeryüzüne adaleti ve huzuru yerleştirir. Yeryüzü zulümle dolduğunda adaletle dolar."

(El-Hâkim)