'Mekke Yolu' projesi hacı adaylarına kolaylık oldu

Türk hacı adayları, kutsal topraklara gidecek kişilerin Suudi Arabistan’daki havalimanlarında prosedürlere tabi tutulmadan konaklayacakları yerlere rahatça ulaşmalarını sağlayan “Mekke Yolu” projesi ile işlemlerini İstanbul'da tamamlıyor.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, 884 Türk hacı adayının dün İstanbul Havalimanı'ndan hareket etmeden işlemlerini tamamlayarak yola çıktığı belirtildi.

Mekke Yolu projesiyle hacı adaylarının vize işlemlerinin yanı sıra bagajlarının dağıtılması, otobüslerine aktarma yapılması ve gidecekleri yere bagajlarının teslim edilmesi hizmetlerinin sağlandığı kaydedildi.

Mekke Yolu projesi

Suudi Arabistan'ın 2018 yılında hacı adaylarının kutsal topraklara yolculuğunu kolaylaştırmak amacıyla Malezya ve Endonezya'dan başlattığı "Mekke Yolu" projesi, sonraki yıllarda Pakistan, Fas ve Bangladeş'te uygulanmaya başlanmıştı.

Proje, 30 Mayıs'ta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katıldığı bir törenle İstanbul Havalimanı'nda da hayata geçirilmişti.