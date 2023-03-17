Mersin okullar tatil mi? Son Dakika Valilik açıklaması var mı? Mersin'de bu akşam meydana gelen deprem sonrasında şehir bir kez daha diken üstünde kaldı.

Alınan son bilgiye merkez üssü Erdemli ilçesi açıkları olan deprem meydana geldi.

Akdeniz’de, Erdemli açıklarında, saat 22.59’da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Mersin genelinde büyük bir paniğe neden oldu.

Validen yapılan açıklamada, "Mersin İlimizde,özellikle sahil bandındaki İlçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." denildi.

Mersin Valisi li Hamza Pehlivan, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Akdeniz’de, Erdemli İlçemiz açıklarında, saat 22.59’da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, Mersin İlimizde,özellikle sahil bandındaki İlçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Akdeniz’de, Erdemli İlçemiz açıklarında, saat 22.59’da meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, Mersin İlimizde,özellikle sahil bandındaki İlçelerimizde hissedilmiş olup şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. — Ali Hamza Pehlivan (@ahpehlivan53) March 16, 2023

OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem sonrasında paniğe kapılan öğrenciler yarın okulların tatil olması gerektiğini düşünerek valilikten bir beklenti içerisine girdi.

Ancak şu saate kadar valilikten tatille ilgili bir açıklama gelmedi.