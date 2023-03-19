Meryem filmi nerede çekildi? Meryem filmi gerçek mi? Filmdeki göl nerede? Zeynep Çamcı ile İsmail Hacıoğlu'nun başrollerinde oynadığı filmi izleyenlerin filmin nerede çekildiğini merak etmenin yanında filmdeki gölün nerede olduğunu da merak ediyor. Meryem filmi nerede çekildi ve Meryem filmi oyuncuları kimler olduğu merak ediliyor. Yönetmen Atalay Taşdiken'in 'Meryem' isimli filmi nerede çekildiği ve Meryem filmi konusu nedir sorularına yanıt aranıyor. Meryem filmi nerede çekildi? Meryem filmi gerçek mi? Filmdeki göl nerede?

MERYEM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerinin büyük bir kısmı Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen ve başrollerinde Zeynep Çamcı, İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı ünlü Yönetmen Atalay Taşdiken'in 'Meryem' isimli filmi, Akşehir'de bir gala yaptı.

MERYEM FİLMİNDEKİ GÖL NEREDE?

Göl, Konyanın Akşehir ilçesinde yer alıyor.

MERYEM FİLMİ GERÇEK Mİ, KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşayan ve güzelliği herkesin dilinde olan Meryem, kasabadan bir ailenin İstanbul'da yaşayan oğulları Mustafa ile evleniyor. Birkaç gün sonra İstanbul'a dönen Mustafa'nın ailesiyle yalnız kalan Meryem onlara hizmet etmeye başlıyor. Kayınpederi ölmüş babasının arkadaşı olan Meryem yalnız kaldığı bu evde umutsuzluğa kapılsa da annesi ona sabırlı olmasını söyler.

Murat ise askere gitmeden önce Meryem'e aşık bir gençtir. Murat köye geri döndüğünde artık Meryen için bir tehdit oluşturuyordur. Durumu anlayan kayınpeder Meryem'i İstanbul'a yollamaya karar verir. Yapılan hazırlıklardan sonra herkesi farklı bir son beklemektedir. Atalay Taşdiken'in yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Zeynep Çamcı, İsmail Hacıoğlu ve Mustafa Uzunyılmaz paylaşıyor.

Meryem filmi nerede çekildi? Meryem filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

MERYEM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Zeynep Çamcı - Meryem

İsmail Hacıoğlu - Murat

Mustafa Uzunyılmaz - Süleyman

Zerrin Sümer - Zarife

Mehmet Usta - Mustafa

Serhat Özcan - Alman Mahmut

MERYEM FİLMİNDEKİ MERYEM KİMDİR?

Meryem filminde Meryem karakterini Zeynep Çamcı canlandırıyor.

Peki, Zeynep Çamcı kimdir? İşte biyografisi:

Zeynep Çamcı (d. 11 Aralık 1986, Muğla), Türk oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Konuk oyuncu olarak yer aldığı Gece Gündüz dizisinde Aslı karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından Recep İvedik 3 filminde Zeynep karakteriyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Güneşin Karanlığı isimli kısa filmde yer aldı. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinde Sedef karakterine hayat verdi ve sezon sonunda ayrıldı. Düşük reyting sebebiyle [1] yayından kaldırılan Emir'in Yolu dizisinde Can karakterine hayat verdi.

Beni Böyle Sev dizisinde başrolü Alper Saldıran ile paylaştı. Başrolünü oynadığı Meryem filmiyle 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2014'te Deliha filminde Havva rolünü canlandırmıştır.

2015 yılında Star TV'de yayımlanan Eğlendirme Dairesi isimli programın kadrosunda yer aldı. Ardından, 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Seviyor Sevmiyor adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.